VIDEO: Los golazos de Oussama Idrissi en la remontada de Pachuca contra Chivas

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

El atacante marroquí demostró su calidad con una anotación de primer nivel

Cuando Pachuca más lo necesitaba apareció el atacante marroquí Oussama Idrissi, pero no de cualquier forma, sino que lo hizo con un gol de mucha calidad para empatar la Ida de Cuartos de Final ante Chivas.

¿Cómo fue el primer gol de Idrissi vs Chivas?

En una buena jugada, Idrissi recibió el balón para controlar, y con buenos movimientos desorientó a la defensa Rojiblanca para picar y vencer a Raúl Rangel, que solo vio la pelota por encima.

Esta fue la cuarta anotación de Idrissi en lo que va del torneo, esta vez una bastante significativa en sus aspiraciones para avanzar de ronda, especialmente con el marcador adverso.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

El ataque de Pachuca

Benjamín Mora tiene en su ataque a dos jugadores de máxima calidad, ya que además de Idrissi cuenta con Salomón Rondón, quien anotó 17 tantos en la misma cantidad de juegos este certamen, por lo que cada vez que pisa el área es una amenaza.

Por otro lado, Chivas finalizó el torneo regular como la mejor defensa del torneo, pero los Tuzos descifraron la fórmula para romper los candados puestos por el conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Oussama Idrissi celebrando el empate ante Chivas en Liguilla | MEXSPORT

El segundo gol de Idrissi ante Chivas