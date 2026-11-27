El entrenador de Pachuca reveló su confianza en que podrán pasar a la siguiente ronda tras el triunfo en el Hidalgo

Benjamín Mora se mostró tranquilo con la dura baja que sufrirá su equipo para la Vuelta de los Cuartos de Final, pues Oussama Idrissi fue expulsado por gestos hacia la banca de Chivas tras su segundo gol del partido.

¿Qué dijo Mora sobre Idrissi?

El técnico de los Tuzos fue muy directo al mencionar que su equipo estará en Semifinales, ya que cree que la expulsión de Idrissi le vendrá bien para que descanse de cara a la siguiente fase.

“Él ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años, le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, también tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi y es responsable, y nos viene bien para que descanse y esté en las semifinales”, dijo Mora.

Idrissi en lamento en el partido de Pachuca ante Chivas | MEXSPORT

Sobre una posible apelación, Benjamín Mora prefirió no meterse en esos temas, pues no le corresponde tomar la decisión. Además explicó la intensidad con la que se vivió el duelo.

“Es un tema donde no me quiero involucrar de más. Son situaciones que no me corresponde hacer. Sí, evidentemente vi que algo se dijo, pero también adentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, estaba un poco rudo y escuchamos no solo de Idrissi, de muchos más.

Benjamín Mora en el partido ante Chivas en Cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT