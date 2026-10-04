El campeón mundial de Ring of Honor pondrá en juego uno de los reinados más importantes de su carrera ante una leyenda como Kofi

Bandido tendrá una de las pruebas más importantes de su reinado como Campeón Mundial ROH cuando enfrente a Kofi en AEW Grand Slam Francia. El mexicano lleva más de un año con el título y ha convertido su reinado en uno de los más destacados de la empresa de Tony Khan, pero ahora tendrá enfrente a un rival con una trayectoria de élite y que ya conoce de primera mano el poder del campeón.

La rivalidad tomó fuerza después de los recientes enfrentamientos entre ambos. Kofi, acompañado por Austin Creed bajo el nombre de The New Level, conquistó junto a Swerve Strickland los Campeonatos Mundiales de Tríos AEW al derrotar a Bandido, Brody King y Hangman Adam Page en ALL IN.

En la revancha de ALL OUT, el mexicano y sus compañeros volvieron a quedarse con las manos vacías, por lo que ahora Kofi buscará dar un golpe todavía más fuerte: arrebatarle a Bandido el campeonato mundial ROH.

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Bandido, ante una defensa histórica en AEW

El mexicano conquistó el Campeonato Mundial de ROH en abril de 2025 y, desde entonces, ha construido un reinado de más de 500 días. Durante este periodo, Bandido ha defendido el título ante distintos nombres importantes, consolidándose como uno de los representantes internacionales más destacados de la empresa.

Ahora, el reto cambia completamente de dimensión. Kofi no solamente representa una amenaza por su capacidad dentro del ring, sino por la experiencia que acumula después de décadas en la lucha libre y una exitosa etapa en WWE. Su llegada a AEW añadió todavía más peso a la división y rápidamente consiguió posicionarse en la escena titular.

Bandido retiene su título | CAPTURA DE PANTALLA

Bandido vs. Kofi Kingston: choque de generaciones

El combate también representa un choque de generaciones dentro de AEW. Por un lado está Bandido, uno de los grandes exponentes mexicanos de la lucha libre moderna; por el otro, Kofi, quien durante años se consolidó como uno de los nombres más reconocidos de la lucha libre estadounidense.

La lucha quedó confirmada después de que Kofi desafiara al mexicano durante Collision, reto que Bandido aceptó para poner en juego el Campeonato Mundial de ROH en AEW Grand Slam Francia, el próximo 6 de octubre en París.

Para Bandido, podría tratarse de la defensa más grande de todo su reinado. Kofi ya demostró que puede vencerlo junto a su equipo; ahora buscará hacerlo de manera individual y convertirse en el nuevo campeón mundial de Ring of Honor.