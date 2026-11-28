Por esta razón, Hansi Flick se enfadó con el Barcelona; elogia a la nueva joya de La Masia

El entrenador alemán explicó su enfado tras el gol recibido ante el Sabah, confirmó el regreso de Lamine Yamal y destacó el talento de Ebrima Tunkara

Hansi Flick no quedó nada contento con los errores defensivos del Barcelona. En la conferencia de prensa previa al compromiso ante el Deportivo de La Coruña, el entrenador alemán explicó su reacción durante el encuentro frente al Sabah en la Champions League, donde una equivocación de sus jugadores provocó su molestia en el banquillo.

El técnico reconoció que la acción le recordó a una situación similar que había vivido ante el Villarreal y reiteró que su equipo necesita reducir ese tipo de fallos. Además, aprovechó la comparecencia para hablar de las novedades en la plantilla y elogiar a una de las jóvenes promesas de la cantera azulgrana.

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¿Por qué se enojó Hansi Flick con el Barcelona?

El entrenador alemán recordó el momento en el que perdió la paciencia tras el gol recibido ante el Sabah. Incluso, bromeó sobre el calor que sentía en ese instante, aunque dejó claro que su reacción estuvo relacionada con la equivocación defensiva.

“Tenía mucho calor, por eso me quité la chaqueta (risas). Siempre hablamos de minimizar errores, ante el Sabah cometimos uno muy parecido al del Villarreal, por eso me enfadé mucho. Quise chutar un balón, pero luego pensé que igual me expulsaban por ello”, explicó Flick.

La preocupación del estratega tiene un antecedente estadístico: el Barcelona ha recibido goles en 13 de los 18 partidos oficiales que ha disputado durante la temporada. Por ello, el alemán insistió en la importancia de corregir los errores para evitar que vuelvan a condicionar los resultados del equipo.

Barcelona celebra la remontada ante el Villarreal | AP

Lamine Yamal regresa y Barcelona presenta novedades en su plantilla

De cara al próximo compromiso liguero, Flick confirmó que Lamine Yamal estará disponible para viajar a Galicia, después de perderse el encuentro ante el Sabah por unas molestias en el tobillo.

También destacó los regresos de Rodri y Andreas Christensen, quienes completaron las últimas dos sesiones de entrenamiento con normalidad. En contraste, Alejandro Balde y Marc Bernal quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos.

Sobre el caso de Bernal, el entrenador aclaró que no se trata de una lesión de gravedad, aunque todavía deberán evaluar su evolución. “Bernal no tiene una gran lesión, tenemos que verlo. Está fuera para este partido y quizá para el Atlético”, comentó.

Lamine Yamal pone al frente al Barcelona ante el Aston Villa | AP

Flick destaca a Ebrima Tunkara, la nueva promesa de La Masia

Otro de los temas que abordó el entrenador fue el crecimiento de Ebrima Tunkara, futbolista de 16 años que ha llamado la atención por sus actuaciones con la Selección Española en el Mundial Sub-17.

El juvenil ya tuvo acercamientos con el primer equipo del Barcelona, pues formó parte de la pretemporada y también fue convocado para el partido ante el Real Madrid. Sus actuaciones y evolución no han pasado desapercibidas para Flick, quien destacó sus condiciones y el futuro que podría tener en la institución.

“Ebrima es un gran talento; lo vimos cuando entrenó con nosotros el año pasado y en pretemporada. Es un jugador excelente y tiene un gran futuro en este club”, expresó el estratega.