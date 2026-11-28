El líder de la competencia buscará seguir con paso firme en la busca de otro título

El encuentro entre Deportivo La Coruña y Barcelona se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de 2026 a las 09:15. Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.

Los dirigidos por Hansi Flick buscan seguir firmes en su lucha por un título de liga más, por lo que conseguir 3 unidades es de suma importancia para sus aspiraciones.

Podría interesarte Futbol Internacional Las tres figuras que recupera Hansi Flick en Barcelona para enfrentar al Deportivo La Coruña

¿Cómo llegan ambos equipos?

Deportivo La Coruña llega a este encuentro con varios resultados aleatorios en las últimas 5 jornadas: derrota ante Alavés, empate a cero ante el Espanyol, victoria ante Osasuna, derrota ante el Atlético de Madrid y otro empate ante Levante.

Los Blanquiazules se encuentran en la posición 12 con quince, en la que suman dieciséis goles a favor, diecisiete tantos en contra y una diferencia de -1.

Jugadores de Barcelona en celebración en LaLiga | AP

Por su parte, Barcelona llega a este encuentro con una sola derrota en 14 jornadas: victorias contundentes ante Villarreal, Atlético de Madrid, Alavés y Real Betis, siendo su única derrota ante el Real Madrid.

Los Blaugranas se encuentran en la primera posición con treinta y seis unidades, sumando cincuenta y un goles a favor, quince tantos en contra y una diferencia de +36.

Barcelona celebra la remontada ante el Villarreal | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. Barcelona?

El encuentro entre Deportivo La Coruña y Barcelona se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de 2026 a las 09:15 en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.