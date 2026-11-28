Las tres figuras que recupera Hansi Flick en Barcelona para enfrentar al Deportivo La Coruña

Tres jugadores entraron en la convocatoria blaugrana para el duelo de la Jornada 14

Barcelona recibió un impulso anímico y deportivo de cara a su visita de este domingo al estadio de Riazor, luego de que Hansi Flick confirmara el regreso de Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y Andreas Christensen a la convocatoria para enfrentar al Deportivo de La Coruña en la Jornada 14 de LaLiga.

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Con estas tres incorporaciones de peso tanto en el ataque como en el mediocampo y la zona defensiva, el conjunto catalán recupera piezas fundamentales de su columna vertebral para afrontar un compromiso exigente dentro del futbol español.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el estratega alemán ratificó la inclusión de Rodri y Christensen dentro de la lista de futbolistas que realizarán el viaje a territorio gallego, sumándose a un Lamine Yamal que encabeza los retornos tras dejar atrás sus molestias físicas.

Lamine Yamal en lamento con Barcelona en LaLiga | AP

De esta manera, el cuerpo técnico culé logra amortiguar parte de las sensibles ausencias que aún arrastran en la plantilla del primer equipo, fortaleciendo sus variantes tácticas para buscar los tres puntos fuera de casa.

¿Cuál es la gran sorpresa de Hansi Flick en la convocatoria del Barcelona para enfrentar a La Coruña?

Más allá de los regresos estelares, la lista presentada por Hansi Flick incluye como principal novedad el llamado de Orian Goren, mediocampista procedente del Barça Atlètic, quien recibe su primera oportunidad de integrar una convocatoria oficial con el primer equipo blaugrana.

Hansi Flick, entrenador de Barcelona, durante el partido ante PSG | AP