El atacante del Deportivo confesó que tuvo un susto durante su camino a un entrenamiento

En una de las semanas más importantes para el Deportivo de A Coruña en su temporada de LaLiga, una de sus principales figuras sufrió un accidente automovilístico mientras conducía su auto rumbo al entrenamiento del equipo. A través de una rueda de prensa, el atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang confesó lo que ocurrió en una de las autopistas en la zonas aledañas a la ciudad deportiva de Abegondo.

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¿Qué le pasó a Aubameyang?

En la previa del juego correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga ante el FC Barcelona, el atacante del Deportivo sumó un nuevo percance a su último mes en España. Aunado a su mala racha goleadora, Aubameyang chocó su Ferarri F12 N-Largo en la autopista AP-9.

Festejo de Aubameyang con sus compañeros | IG: @auba

En la rueda de prensa Aubameyang fue quien se encargó de relatar lo sucedido, comentando que hubo un ‘pequeño’ percance y que el automóvil tuvo que ser remolcado en grúa, pero aclaró que no fue nada serio y ambas partes salieran ilesas del momento, mientras que los autos si lucieron algunas complicaciones.

Un pequeño susto, pero al final estamos bien. Eso es lo más importante. Son cosas que pasan en la vida. Para mí lo más importante es que la persona que ha tenido el accidente conmigo no tenga nada”, declaró Aubameyang en rueda de prensa.

Afortunadamente la situación no llegó a más y aunque el atacante tuvo que retrasarse unos minutos pudo llegar al entrenamiento. Tras el percance el propio Aubameyang reconoció que entiende que las cosas no Hans ido las mejores en aspectos personales y futbolísticos, pero se mostró optimista y aseguró que todas las malas rachas terminan.

Después de las cosas malas vienen las cosas buenas, estoy seguro de eso”, añadió en la conferencia de prensa.

Aubameyang ha anotado en cinco partidos consecutivos con el Depor | IG: @rcdeportivo

Aubameyang recuerda su pasado en Barcelona

Tras explicar lo sucedido, el atacante también hizo mencionó de su pasado con el FC Barcelona. Aubameyang aseguró que aunque vistió los colores Blaugrana su momento dentro el equipo de Cataluña no fue tan especial como algunos llegarían pensar.