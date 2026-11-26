Logo del Mundial y de la FIFA en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 | GINA SÁNCHEZ | GINA SÁNCHEZ

La institución trabaja con las autoridades para investigar la filtración atribuida en redes sociales

La FIFA fue víctima de un ciberataque que permitió a piratas informáticos acceder a lo que el organismo rector mundial del futbol describió el jueves como “un conjunto limitado de información personal y empresarial”.

“La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, informó la organización en un comunicado enviado a The Associated Press.

No indicó cuándo ocurrió el ciberataque ni la naturaleza precisa de la información vulnerada.

Gianni Infantino durante la pasada Copa del Mundo | AP

La semana pasada, un grupo que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club publicó en X una captura de pantalla de lo que afirmó que eran archivos de la FIFA. Tres días después, pareció atribuirse el ataque al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

“La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales”, dijo el organismo. “Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”.

La filtración se produce en un momento en que la FIFA y su presidente Gianni Infantino están en la miradespués de que fracasara su plan secreto y hermético para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP