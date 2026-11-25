La última jornada de Fase de Grupos arrancó y los equipos buscan asegurar su lugar en la siguiente ronda

La última jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 ya está en marcha y los equipos buscan su última oportunidad para tener su boleto a la siguiente ronda. Este miércoles, equipos como Argentina, Francia, Grecia y Corea del Sur demostraron que siguen siendo candidatos al título.

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Clasifican a la siguiente ronda

Pese a que algunos equipos llegaron a la última jornada ya clasificados a la siguiente ronda, sacar un resultado positivo este miércoles era fundamental para poder tener un rival más accesible. Entre estos equipos estaba Grecia, que tras golear 4-1 a Qatar aseguró el primer lugar del Grupo A. Egipto por su parte, quedó segundo tras vencer a Panamá.

A diferencia de Gracia, Argentina dejó muchas dudas en su último partido pues tuvo que venir de atrás de una diferencia de dos goles ante Dinamarca para conseguir un empate. El 3-3 ante los daneses los dejó en segundo lugar de su grupo detrás de Australia, pero amarró su lugar en la siguiente ronda.

Jugador de Argentina Sub 17 celebrando el empate ante Dinamarca | MEXSPORT

Amarrando su lugar en la siguiente ronda

Francia tuvo que sobreponerse a la derrota de la jornada pasada ante Arabia Saudita para conseguir su boleto a la siguiente ronda. Afortunadamente para los galos, tuvieron una actuación espectacular frente a Uruguay para ganar 3-0 y quedarse con el liderato del grupo. Los Charrúas también clasificaron pero como terceros de grupo, detrás de Arabia que también ganó ante Haití.

Por su parte, Corea del Sur venció a Ecuador en un partido muy apretado pero con el triunfo sigue con paso perfecto y terminó líder del Grupo B. Uganda, tras golear 6-0 a Nueva Caicedonia, quedó segundo de grupo complicando el pase de los sudamericanos a la siguiente ronda.

Jugadores de Francia celebrando goleada ante Uruguay en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

¿Cuántos equipos ya clasificaron a la siguiente ronda?