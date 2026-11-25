La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 llegó a su fin este martes 24 de noviembre con ocho encuentros y varias selecciones que dieron un paso importante rumbo a la siguiente ronda. México fue uno de los grandes protagonistas al golear 4-0 a Camerún, resultado que le permitió conseguir su boleto a los Dieciseisavos de Final.
Además del Tricolor, Brasil, Colombia, Serbia y Venezuela también aseguraron su presencia en la fase eliminatoria. Por su parte, República de Irlanda, Argelia y República Dominicana consiguieron triunfos importantes para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.
México golea a Camerún con el surgimiento de una nueva estrella del futbol mexicano en el Mundial Sub-17
México y Brasil consiguieron victorias importantes en el Mundial Sub-17
La Selección Mexicana firmó una gran actuación en la segunda mitad para derrotar 4-0 a Camerún. Miguel Rivera abrió el marcador con una espectacular volea, Adán Sánchez amplió la ventaja desde el punto penal y Gerson Gutiérrez completó la goleada con un doblete.
Brasil también consiguió su clasificación tras vencer 1-0 a Tanzania, gracias a la anotación de Richard Wendel. Mientras tanto, Venezuela superó por la mínima diferencia a Rumania y Serbia derrotó 1-0 a Japón, con lo que ambas selecciones también aseguraron su lugar en la siguiente ronda.
Colombia completó el grupo de clasificados del día al imponerse 2-0 a Honduras, con goles de Matías Caicedo y José Escorcia.
Argelia y República Dominicana dieron la sorpresa
Entre los resultados más llamativos estuvo la victoria de República Dominicana por 2-1 sobre Chile. Daniel Fernández y Gabriel Florentino marcaron para el conjunto caribeño, mientras que Amaro Pérez descontó para los sudamericanos.
Argelia también protagonizó una remontada frente a Montenegro. Después de comenzar abajo en el marcador por un autogol de su portero, Yacine Abed anotó un doblete para darle la vuelta al resultado y sellar el 2-1.
Por su parte, República de Irlanda venció 2-0 a Costa Rica, con anotaciones de Maxim Afonin y Cillian Murphy.
Todos los resultados de la jornada 2 del Mundial Sub-17
Estos fueron los ocho marcadores que dejó la actividad de este martes 24 de noviembre:
Costa Rica 0-2 República de Irlanda
Brasil 1-0 Tanzania
República Dominicana 2-1 Chile
Argelia 2-1 Montenegro
Venezuela 1-0 Rumania
México 4-0 Camerún
Japón 0-1 Serbia
Honduras 0-2 Colombia