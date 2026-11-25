Mundial Sub-17 2026: México golea a Camerún y estos fueron los resultados más destacados de la jornada 2

Adán Sánchez ante camerún en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

El Tri consiguió su segunda victoria, aseguró su clasificación a los Dieciseisavos de Final

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 llegó a su fin este martes 24 de noviembre con ocho encuentros y varias selecciones que dieron un paso importante rumbo a la siguiente ronda. México fue uno de los grandes protagonistas al golear 4-0 a Camerún, resultado que le permitió conseguir su boleto a los Dieciseisavos de Final.

Además del Tricolor, Brasil, Colombia, Serbia y Venezuela también aseguraron su presencia en la fase eliminatoria. Por su parte, República de Irlanda, Argelia y República Dominicana consiguieron triunfos importantes para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Podría interesarte Selección Mexicana México golea a Camerún con el surgimiento de una nueva estrella del futbol mexicano en el Mundial Sub-17

México y Brasil consiguieron victorias importantes en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana firmó una gran actuación en la segunda mitad para derrotar 4-0 a Camerún. Miguel Rivera abrió el marcador con una espectacular volea, Adán Sánchez amplió la ventaja desde el punto penal y Gerson Gutiérrez completó la goleada con un doblete.

Brasil también consiguió su clasificación tras vencer 1-0 a Tanzania, gracias a la anotación de Richard Wendel. Mientras tanto, Venezuela superó por la mínima diferencia a Rumania y Serbia derrotó 1-0 a Japón, con lo que ambas selecciones también aseguraron su lugar en la siguiente ronda.

Colombia completó el grupo de clasificados del día al imponerse 2-0 a Honduras, con goles de Matías Caicedo y José Escorcia.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Argelia y República Dominicana dieron la sorpresa

Entre los resultados más llamativos estuvo la victoria de República Dominicana por 2-1 sobre Chile. Daniel Fernández y Gabriel Florentino marcaron para el conjunto caribeño, mientras que Amaro Pérez descontó para los sudamericanos.

Argelia también protagonizó una remontada frente a Montenegro. Después de comenzar abajo en el marcador por un autogol de su portero, Yacine Abed anotó un doblete para darle la vuelta al resultado y sellar el 2-1.

Por su parte, República de Irlanda venció 2-0 a Costa Rica, con anotaciones de Maxim Afonin y Cillian Murphy.

Songyuan Zhao, jugador de China en el Mundial Sub-17 | Captura de pantalla

Todos los resultados de la jornada 2 del Mundial Sub-17

Estos fueron los ocho marcadores que dejó la actividad de este martes 24 de noviembre:

Costa Rica 0-2 República de Irlanda

Brasil 1-0 Tanzania

República Dominicana 2-1 Chile

Argelia 2-1 Montenegro

Venezuela 1-0 Rumania

México 4-0 Camerún

Japón 0-1 Serbia

Honduras 0-2 Colombia