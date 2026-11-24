¿Quiénes son Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez, las figuras de México que le dieron el boleto a 16avos del Mundial Sub-17?

El Tri cerrará la Fase de Grupos ante Venezuela en busca del liderato en solitario

La Selección Mexicana Sub-17 dio un golpe de autoridad en la Copa del Mundo Qatar 2026 tras un contundente 4-0 sobre Camerún para catapultar su boleto a la ronda de los Dieciseisavos de Final, a falta de una fecha para culminar la Fase de Grupos.

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Las figuras del encuentro fueron Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez quienes hicieron posible este marcador. El primero de ellos apareció en las jugadas importantes y el segundo firmó su doblete.

Sin embargo, las dos nuevas estrellas juveniles son poco conocidos en el futbol mexicano, es por ello que en Récord te presentamos quiénes son y en que equipos militan dentro de la Liga MX.

Adán Sánchez celebrando el gol ante Camerún | MEXSPORT

¿Quién es Adán Sánchez?

Adán Sánchez Múzquiz, nació en Guadalupe, Nuevo León, es un delantero mexicano de 17 años que forma parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, utiliza el dorsal 9, y fue convocado por Jürgen Castañeda para representar al Tricolor en el Mundial Sub-17.

El regiomontano llegó a la competencia como una de las alternativas ofensivas del conjunto nacional. Durante el proceso de clasificación mundialista, destacó por su capacidad goleadora, al registrar cinco anotaciones en las eliminatorias, de acuerdo con la información previa al torneo.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

¿Quién Gerson Gutiérrez?

Gerson Abiu Gutiérrez Gastelum, nació en Guaymas, Sonora, juega como centrocampista desempeñándose por toda la banda izquierda, incluso no les ajeno ubicarse como extremo, lateral o carrilero.

Es canterano de las Chivas y continúa dando pasos importantes en su formación, un camino que inició en la Sub 14 y que ya lo llevó a sumar sus primeros minutos hace unas semanas con el tapatío en la Liga Expansión MX.

Tras los dos partidos disputados del Tri en este certamen Adán Sánchez ya contabiliza dos goles y un asistencia. Mientras que Gerson Gutiérrez suma un doblete, juego ante Camerún.