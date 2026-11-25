El jugador de China Sub-17 ha causado sensación en el Mundial de la categoría

El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 ha servido como escaparate para una de las nuevas promesas del futbol asiático. Se trata de Songyuan Zhao, delantero de la Selección de China que, con apenas 17 años, ha llamado la atención por sus condiciones físicas, habilidad con el balón y capacidad goleadora.

El atacante se convirtió en tendencia en redes sociales tras firmar un doblete en el empate 2-2 ante Marruecos, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H. Su estatura de 1.95 metros, combinada con sus recursos técnicos, ha provocado que aficionados y medios de comunicación comiencen a compararlo con Zlatan Ibrahimovic o Erling Haaland.

¿Quién es Songyuan Zhao?

Nacido el 7 de abril de 2009 en Beijing, Zhao proviene de una familia vinculada al deporte. Su padre fue futbolista y su madre practicó voleibol, aunque, a diferencia de otras jóvenes promesas, el delantero continuó con su formación académica en lugar de incorporarse inmediatamente a las fuerzas básicas de un equipo profesional.

Su crecimiento futbolístico comenzó a reflejarse en las categorías inferiores de la Selección de China. Durante las eliminatorias de la Copa Asiática Sub-17 registró 11 anotaciones en cinco compromisos, incluyendo seis goles en un mismo encuentro frente a Brunéi.

Sus actuaciones le permitieron dar el salto a la Selección Mayor de China en septiembre de 2026. Con 17 años y 170 días, Zhao se convirtió en el futbolista más joven en representar al combinado absoluto de su país, tras debutar frente a Maldivas sin contar todavía con experiencia como profesional.

Un delantero dedicado

Más allá de sus condiciones dentro del terreno de juego, una de las particularidades del delantero asiático es su hábito de utilizar un cuaderno para estudiar cuestiones tácticas, analizar movimientos y registrar aspectos que considera necesarios para mejorar su desempeño.

De acuerdo con la FIFA, entre sus apuntes destacan instrucciones relacionadas con la presión sobre los defensores rivales, la coordinación con sus compañeros y el cierre de líneas de pase. Precisamente, una recuperación de balón en la salida de Marruecos le permitió marcar su primer gol en el encuentro mundialista.