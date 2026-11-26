El lateral izquierdo salió lesionado en el partido de Champions League contra el Sabah

Después de que Alejandro Balde saliera lesionado contra el Sabah en la victoria 1-4 del Barcelona en UEFA Champions Legue, el parte médico del club culé informó este jueves que el lateral presenta un esguince "leve" en el tobillo derecho, por lo que no está descartada su participación del todo en el partido de LaLiga contra el RC Deportivo La Coruña.

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Ayer, el lateral izquierdo pidió el cambio en el minuto 64 después de lastimarse el tobillo derecho al intentar un remate. Joao Cancelo entró en su lugar, pero el dolor persistió tras el partido y el español abandonó el Estadio de Bakú cojeando.

Jugadores de Barcelona celebran con Anthony Gordon en Champions League | AFP

La molestia aparece en un escenario particularmente cruel para Balde, quien jugaba de inicio por primera vez en la temporada luego de haber visto acción únicamente durante 145 minutos en los partidos anteriores. Contra el Sabah no desperdició la oportunidad: dio amplitud por la banda zurda y generó una sociedad efectiva junto a Anthony Gordon.

SABAH FK VS BARCELONA | X: @FCBarcelona_es

Su aporte más determinante apareció en la tercera anotación de los azulgranas, asistiendo con un pase raso a Karim Adeyemi para sentenciar el 0-3. Lamentablemente, el brillo de su noche se opacó poco después debido a la torcedura que lo obligó a salir.