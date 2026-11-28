Borregos de Monterrey en la Final de la ONEFA | x:@BorregosMty

Carlos Altamirano: “Somos el mejor equipo, lo prestamos todo el año (el título)”

Carlos Altamirano, Head Coach de Borregos Monterrey, celebró la conquista del campeonato y el regreso del título a casa, luego de que su equipo consiguiera la victoria, destacando el trabajo realizado durante toda la temporada y la motivación que tenían por recuperar lo que habían perdido el año pasado.

“Contento de volver a venir aquí y ganar un campeonato. Nuestros muchachos mostraron esas ganas de regresar el campeonato en casa. Ya me habían corrido mucho tiempo, todo el año; van a tenerme que aguantar otro par de años. Somos el mejor equipo, lo prestamos todo el año (el título), festejaron todo el año y nosotros nos pusimos a trabajar.”

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Fernando Sarabia: “Esto fue para mi familia y para mi papá, que ya no está”

El quarterback de Borregos Monterrey, Fernando Sarabia, vivió una conquista especial, pues dedicó el campeonato a su familia y a su padre, quien ya no está presente, pero a quien recordó durante la celebración. Además, adelantó que buscará seguir cosechando títulos antes de concluir su etapa de maestría.

“Emocionado, esto fue para mi familia y para mi papá que ya no está, lo extraño pero lo hice por él. Otra temporada aquí, me falta un año de maestría y a dar los siguientes campeonatos.”

Auténticos Tigres contra los Borregos en la Final X:@UANL_Autenticos

Roberto Medina: “El futbol da revanchas y sabíamos que íbamos a tener otra oportunidad”

Roberto Medina, pateador de los Borregos Monterrey, destacó la revancha que tuvo el equipo después de lo ocurrido en la final del año pasado, cuando el campeonato se les escapó ante Auténticos Tigres luego de que él fallara el gol de campo que hubiera significado el título de Borregos.

“El futbol da revanchas y sabíamos que íbamos a tener otra oportunidad y la teníamos que aprovechar; se nos dio el resultado y todo se debe al trabajo. Somos campeones gracias a Dios, hoy a disfrutar y el lunes es otra temporada nueva. No la arrebataron el año pasado; gracias a Dios se nos dio el objetivo.”

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey definan al campeón de ONEFA | Prensa ONEFA

Fernando Mayen: “Me sabe a gloria, es algo inexplicable”

Fernando Mayen, corredor de Borregos Monterrey, expresó la emoción que le significó conquistar el campeonato, una experiencia que aseguró nunca había vivido y que representa la recompensa a un proceso en el que encontró una hermandad dentro del equipo, de la cual ahora se siente parte.

“Yo no lo había sentido nunca en mi vida, me sabe a gloria, es algo inexplicable; así es el futbol es todo un proceso y ahora tuve el honor de estar con ellos, son una hermandad y ahora soy parte de ella.”