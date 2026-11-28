Tensión en la Final de la ONEFA: aficionados de Auténticos Tigres discuten con jugadores y staff de Borregos

Comenzaron a registrarse discusiones en una parte de las tribunas

La Gran Final de la ONEFA entre Auténticos Tigres y Borregos del Tec de Monterrey no solamente dejó emociones dentro del emparrillado, sino también momentos de tensión entre aficionados y miembros del equipo visitante en el Estadio Gaspar Mass.

¿Qué sucedió?

Antes de que concluyera el encuentro, cuando Borregos ya se encontraba cerca de asegurar el campeonato, comenzaron a registrarse discusiones entre aficionados de Auténticos Tigres y jugadores del conjunto del Tec de Monterrey.

Parte de la afición del equipo de la UANL se encontraba ubicada cerca de la banca de Borregos, desde donde comenzaron los intercambios de insultos con algunos jugadores del equipo visitante.

Borregos de Monterrey en la Final de la ONEFA | x:@BorregosMty

La situación no quedó únicamente entre aficionados y jugadores, pues también integrantes del staff de Borregos participaron en los intercambios, respondiendo a las provocaciones desde la zona de bancas.

Discusiones entre rivales

Antes de terminar el partido y con el campeonato prácticamente en sus manos, parte del staff del Tec de Monterrey aprovechó el momento para realizar burlas hacia los seguidores de Auténticos Tigres, quienes presenciaban cómo su equipo perdía la final en casa.