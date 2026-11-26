Rams aplastan a Packers con un demoledor ataca terrestre y arrancan la Semana 12 de la NFL con victoria

Kyren Williams en una jugada por tierra con Rams | AP

Los Ángeles impuso condiciones con su ataque terrestre y consiguió un triunfo de 26-13 sobre Green Bay

Los Ángeles Rams arrancaron la Semana 12 de la NFL con una contundente victoria de 26-13 sobre los Green Bay Packers, en el primer partido de la jornada especial de Acción de Gracias. El SoFi Stadium fue testigo de una exhibición terrestre encabezada por Blake Corum, quien resultó imparable para la defensiva visitante.

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El corredor de los Rams tuvo una actuación espectacular con 184 yardas en 32 acarreos y una anotación, convirtiéndose en el principal protagonista del encuentro. En conjunto, Los Ángeles consiguió 241 yardas por tierra, con Kyren Williams como segundo referente al sumar 46 yardas y otro touchdown.

Blake Corum y Kyren Williams dominaron por tierra

Blake Corum sale felicitado por coach de los Rams | AP

La ofensiva de Los Ángeles encontró en el juego terrestre la fórmula para controlar las acciones y desgastar a Green Bay. Mientras Matthew Stafford tuvo una noche discreta con 140 yardas por pase y una intercepción, sus corredores se encargaron de mover las cadenas y mantener a los Packers lejos del balón.

La diferencia también estuvo en el tiempo de posesión: los Rams mantuvieron el ovoide durante 40 minutos con 40 segundos, más del doble que Green Bay, que apenas dispuso de 19:20 minutos. Los Packers terminaron con 249 yardas totales, 198 por aire y solamente 55 por tierra, una cifra que refleja sus dificultades para establecer su ataque.

La defensiva de Rams apagó a Jordan Love

Del otro lado del balón, la defensiva angelina tuvo una actuación determinante al interceptar en dos ocasiones a Jordan Love, quien terminó con 17 pases completos de 29 intentos, 198 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Además, Green Bay perdió un balón suelto y no consiguió anotar en la segunda mitad.

La defensiva de Rams se vio sólida ante el ataque de Rams | AP

Las intercepciones de Jaylen McCollough y Emmanuel Forbes fueron fundamentales para frenar cualquier intento de reacción de los visitantes, mientras Byron Young también aportó una captura sobre Love.