Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Minnesota Vikings | AP

Los San Francisco 49ers no contarán con su quarterback estelar para el compromiso divisional de la Semana 12 de la NFL

Los San Francisco 49ers sufrieron una baja importante de cara a su enfrentamiento contra los Seattle Seahawks. Brock Purdy quedó descartado para el compromiso de este domingo debido a una lesión en el tobillo que sufrió durante el partido ante los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de la franquicia californiana, confirmó la ausencia del mariscal de campo después de que no pudo participar en los entrenamientos de la semana. Ante esta situación, Mac Jones será el encargado de comandar la ofensiva de San Francisco en el duelo divisional.

Purdy sufrió las molestias durante el segundo cuarto de la victoria por 35-10 ante Minnesota. Pese a la lesión, el quarterback completó 21 de 26 pases para 255 yardas y tres touchdowns, actuación que le permitió recibir el reconocimiento como Jugador Ofensivo de la Semana en la Conferencia Nacional.

Brock Purdy en el partido de los 49ers contra los Vikings | AP

¿Qué lesión tiene Brock Purdy y cuándo podría regresar?

Shanahan descartó que Brock Purdy presente un esguince alto de tobillo, aunque reconoció que su recuperación no avanzó conforme a las expectativas del cuerpo médico. Los 49ers no descartan que el mariscal de campo pueda regresar para la Semana 13 de la NFL, pero todavía no existe una fecha definitiva.

La ausencia de Purdy llega en un momento importante para San Francisco, que marcha como líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional con un récord de nueve victorias y una derrota, por lo que el encuentro ante Seattle será determinante en sus aspiraciones rumbo a la postemporada.

Brock Purdy ante Dallas Cowboys | AP

Mac Jones volverá a ser titular con los San Francisco 49ers

Tras 385 días sin iniciar un partido de la NFL, Mac Jones tendrá una nueva oportunidad como mariscal de campo titular. Su última apertura se registró el 9 de noviembre de 2025, cuando los 49ers perdieron 42-26 ante Los Angeles Rams, encuentro en el que lanzó para 319 yardas, tres touchdowns y una intercepción.

El exquarterback de los New England Patriots disputó 11 encuentros durante la Temporada Regular de 2025, ocho de ellos como titular, con un balance de cinco victorias y tres derrotas en sus aperturas. Además, acumuló dos mil 151 yardas aéreas, 13 pases de anotación, seis intercepciones y un porcentaje de pases completos del 69.6 por ciento.