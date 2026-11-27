¿Firmará con nuevo equipo? Este es el estatus de Aaron Rodgers tras ser liberado por los Steelers

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

El mariscal de campo debe tomar una decisión sobre su futuro tras ser dado de baja

El futuro de Aaron Rodgers es una incógnita. Este miércoles, tras una 'entrevista' en la que dijo todo lo posible en contra de Mike McCarthy y los Pittburgh Steelers, la franquicia decidió retirarlo de su roster. Hoy, los otros 31 equipos de la NFL tuvieron la posibilidad de añadirlo pero no fue el caso y el QB ya es agente libre.

Rodgers se despide de los Steelers

La decisión de dejar fuera a Rodgers puso el broche final a 24 caóticas horas, en las que el equipo anunció que enviaría a la banca al futuro miembro del Salón de la Fama, de 42 años, en favor del suplente Mason Rudolph, de cara a la visita de Denver el viernes.

El quarterback respondió tomando una ausencia justificada del club y luego aprovechó el inesperado tiempo libre para ir al programa de McAfee y cuestionar repetidamente el estado mental de McCarthy, de 62 años.

Aaron Rodgers en conferencia de prensa tras la derrota ante Philadelphia | AP

Rodgers es agente libre

Tras ser liberado por los Steelers, Rodgers entró en un lapso en el que los otros 31 equipos de la NFL tuvieron la posibilidad de añadirlo a su roster, sin embargo, todas las franquicias decidieron no complicarse al mantenerse alejados del mariscal de campo.

Rodgers cumplirá 43 años la próxima semana y ya declaró que esta sería su última temporada en la liga. Ahora, siendo agente libre su futuro es más complicado pues la posibilidad de volver a los emparrillados es cada vez más complicado.

Salvo lesiones de un quarterback titular en equipos contendientes, el único equipo que podría contemplar sumar a Rodgers a su roster son los Patriots de Nueva Inglaterra. Los campeones defensores de la AFC perdieron a Drake Maye por una lesión en la pierna y se han quedado con Tommy DeVito como su titular.

Aaron Rodgers abandonando el estadio tras la derrota ante Eagles | AP