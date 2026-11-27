El futuro de Aaron Rodgers es una incógnita. Este miércoles, tras una 'entrevista' en la que dijo todo lo posible en contra de Mike McCarthy y los Pittburgh Steelers, la franquicia decidió retirarlo de su roster. Hoy, los otros 31 equipos de la NFL tuvieron la posibilidad de añadirlo pero no fue el caso y el QB ya es agente libre.
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Rodgers se despide de los Steelers
La decisión de dejar fuera a Rodgers puso el broche final a 24 caóticas horas, en las que el equipo anunció que enviaría a la banca al futuro miembro del Salón de la Fama, de 42 años, en favor del suplente Mason Rudolph, de cara a la visita de Denver el viernes.
El quarterback respondió tomando una ausencia justificada del club y luego aprovechó el inesperado tiempo libre para ir al programa de McAfee y cuestionar repetidamente el estado mental de McCarthy, de 62 años.
Rodgers es agente libre
Tras ser liberado por los Steelers, Rodgers entró en un lapso en el que los otros 31 equipos de la NFL tuvieron la posibilidad de añadirlo a su roster, sin embargo, todas las franquicias decidieron no complicarse al mantenerse alejados del mariscal de campo.
Rodgers cumplirá 43 años la próxima semana y ya declaró que esta sería su última temporada en la liga. Ahora, siendo agente libre su futuro es más complicado pues la posibilidad de volver a los emparrillados es cada vez más complicado.
Salvo lesiones de un quarterback titular en equipos contendientes, el único equipo que podría contemplar sumar a Rodgers a su roster son los Patriots de Nueva Inglaterra. Los campeones defensores de la AFC perdieron a Drake Maye por una lesión en la pierna y se han quedado con Tommy DeVito como su titular.
En caso de que ningún equipo decida firmar al mariscal de campo, es muy probable que ya haya jugado su último partido de NFL. Aunque aún podría optar por buscar un nuevo equipo, el retiro parece más probable para el veterano que, desde aquel lejano 2011, nunca pudo volver a jugar en un Super Bowl.