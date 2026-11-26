¡Crisis en Pittsburgh! La crítica contra el dueño de los Steelers por la salida de Aaron Rodgers

El analista Adam Crowley calificó como una vergüenza la gestión de Art Rooney II

La sorpresiva decisión de los Pittsburgh Steelers de mandar a la banca a Aaron Rodgers y declararlo inactivo para el duelo del viernes ante Denver desató una fuerte tormenta mediática contra el propietario de la franquicia, Art Rooney II, y el entrenador en jefe Mike McCarthy.

Apenas un día después de respaldar públicamente al cuatro veces MVP, el equipo anunció a última hora del martes que Mason Rudolph tomará los controles de la ofensiva, movimiento que el presentador radiofónico de 93.7 The Fan, Adam Crowley, calificó sin rodeos como una "vergüenza" por la falta de rumbo organizacional tras diez partidos de la temporada 2026 de la NFL.

El cambio bajo centro llega después de derrotas consecutivas frente a Cincinnati y Philadelphia, además de reportes sobre desacuerdos internos en el llamado de jugadas y el uso del personal ofensivo.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

Durante su etapa titular este año, Rodgers acumuló 2,241 yardas, 16 pases de anotación, seis intercepciones y un índice de pasador de 86.6 con 60.9% de efectividad, números que llevaron a la directiva a sacarlo por completo de la alineación en plena semana corta pese a haber esperado meses para concretar su fichaje.

¿Por qué critican la gestión de Art Rooney II y cuál es el futuro de Aaron Rodgers en Pittsburgh?

Crowley cuestionó duramente que, casi cinco años después del retiro de Ben Roethlisberger en enero de 2022, la franquicia siga recurriendo a Mason Rudolph como solución de emergencia para intentar generar una chispa en el ataque.

Mike McCarthy tiene trabajando este año con los Steelers | NFL

Asimismo, el analista señaló una serie de decisiones erráticas por parte de la gerencia, contrastando el castigo deportivo a Rodgers con la permanencia en el campo del receptor DK Metcalf —quien previamente cumplió una suspensión de dos juegos por agredir a un aficionado—, además de recordar el repentino traspaso nocturno del esquinero Joey Porter Jr. y las tensiones contractuales con el liniero defensivo Cam Heyward.