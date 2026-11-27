Mike Tomlin rompe el silencio sobre la salida de Aaron Rodgers y la crisis en Steelers

Aaron Rodgers y Mike Tomlin, en la Temporada 2025 de la NFL, con los Pittsburgh Steelers | AP

El exentrenador de Pittsburgh lamentó las acusaciones del quarterback contra Mike McCarthy y cuestionó que las diferencias internas se hicieran públicas

La polémica salida de Aaron Rodgers de los Pittsburgh Steelers continúa generando reacciones entre distintas personalidades de la NFL. Mike Tomlin, quien estuvo al frente de la franquicia durante 19 temporadas, expresó su molestia por el conflicto entre el veterano mariscal de campo y Mike McCarthy, actual entrenador del equipo.

Durante su participación en la transmisión del jueves por la noche de NBC, Tomlin reconoció que la situación le resultaba preocupante, especialmente por las consecuencias que podría tener dentro de la organización. El exentrenador aseguró que comprende el sentimiento de frustración que atraviesan los aficionados de Pittsburgh.

"Esto me molesta bastante. Es un caos absoluto, y no lo digo con afán de criticar destructivamente. Durante mis 19 años al frente tuve que lidiar con situaciones críticas similares, pero esto resulta perturbador y tengo la certeza de que la afición de los Steelers comparte este enojo", declaró Tomlin.

Aaron Rodgers abandonando el estadio tras la derrota ante Eagles | AP

¿Qué dijo Mike Tomlin sobre la salida de Aaron Rodgers de los Steelers?

La controversia comenzó después de que Rodgers cuestionó públicamente los métodos de trabajo de McCarthy durante una entrevista en The Pat McAfee Show. El quarterback acusó al entrenador de quedarse dormido durante reuniones, descuidar el análisis de video y mostrar poco interés en relacionarse con los integrantes de la defensiva. Un día después, Pittsburgh decidió prescindir de sus servicios.

Tomlin lamentó el desenlace de la relación entre Rodgers y los Steelers, al recordar que durante la Temporada 2025 el mariscal de campo consiguió establecer una buena relación con sus compañeros. El estratega destacó la disposición del veterano para adaptarse a la cultura de la franquicia y asumir un papel de liderazgo entre los jugadores más jóvenes.

Por otra parte, el propietario de los Steelers, Art Rooney II, manifestó su respaldo a Mike McCarthy y aseguró que mantiene plena confianza en su proyecto. Sin embargo, Tomlin consideró que la capacidad del entrenador para superar la controversia dependerá de la credibilidad que conserve entre los integrantes del vestuario.

Mike Tomlin, con los Pittsburgh Steelers, en la Temporada 2025 | AP

Tom Brady también cuestionó las declaraciones de Aaron Rodgers

Mike Tomlin no fue la única figura de la NFL que manifestó su inconformidad con las declaraciones del quarterback. Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y actual analista de Fox, cuestionó la decisión de Rodgers de hacer públicas sus diferencias con McCarthy, al considerar que este tipo de conflictos deben resolverse al interior de las organizaciones.

"El vestuario de la NFL es un espacio sagrado. Peleas con tus compañeros y con tus entrenadores, pero siempre permaneces unido como equipo. Esos asuntos jamás deberían ventilarse de forma pública", señaló Brady, mientras que el futuro de Aaron Rodgers permanece como una de las principales incógnitas de la temporada.