Chicago vino de atrás para imponerse 39-35 a Detroit en un auténtico partidazo de Día de Acción de Gracias

El Thanksgiving Day de la NFL regaló un auténtico espectáculo, donde Chicago Bears y Detroit Lions protagonizaron un duelo lleno de emociones, volteretas y grandes actuaciones individuales que terminó con una dramática victoria de los Bears por 39-35, gracias a una espectacular recepción de Rome Odunze.

Los Lions comenzaron con autoridad y encontraron en Jahmyr Gibbs a su principal arma ofensiva. El corredor tuvo una tarde extraordinaria, castigando constantemente a la defensiva de Chicago y consiguiendo tres anotaciones terrestres. Su actuación incluyó una impresionante escapada de 70 yardas hasta las diagonales en el último cuarto, pero que no sirvió de nada.

Bears protagoniza una remontada de película

Detroit llegó a tener una ventaja de 35-24 en el último periodo, pero Chicago no bajó los brazos. Los Bears encontraron respuestas ofensivas y comenzaron a recortar distancias. Caleb Williams conectó con Rome Odunze para una anotación de 41 yardas y posteriormente consiguió una conversión de dos puntos con un acarreo que dejó el marcador 35-32.

Jahmyr Gibbs dio un impresionante juego de 205 yardas y tres anotaciones | AP

La defensiva de Chicago también apareció en el momento indicado. Una intercepción de Dillon Thieneman a Jared Goff y una posterior detención en cuarta oportunidad mantuvieron con vida a los Bears, que recuperaron el balón con poco más de dos minutos en el reloj para buscar la remontada.

Con Caleb Williams al frente, Chicago emprendió una última ofensiva que terminó convirtiéndose en una auténtica película. Cuando solamente quedaban tres segundos, el quarterback encontró a Rome Odunze en la zona de anotación, donde el receptor realizó una increíble atrapada para completar el touchdown que le dio la vuelta al marcador y desató la celebración de los visitantes.

Chicago se adueña del Norte de la NFC

Con este resultado, los Bears mejoraron su marca a 9-2 y se colocaron como líderes en solitario de la División Norte de la Conferencia Nacional, superando precisamente a unos Lions que ahora tienen récord de 8-3. Chicago consiguió así una victoria de enorme importancia en la carrera por los playoffs y convirtió el Thanksgiving Day en una celebración inolvidable para sus aficionados.