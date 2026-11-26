Brock Purdy enciende las alarmas en los 49ers tras su lesión en México; ¿jugará ante Seahawks?

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido en la Ciudad de México | AP

El mariscal de campo de San Francisco sufrió una lesión de tobillo durante la victoria ante Minnesota Vikings

La visita de los San Francisco 49ers a la Ciudad de México dejó buenas sensaciones en lo deportivo, pero también preocupación de cara al cierre de la Temporada Regular de la NFL. Brock Purdy, una de las principales figuras del equipo, sufrió una lesión en el tobillo durante la victoria por 35-10 sobre los Minnesota Vikings.

Podría interesarte NFL Dónde ver Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys: Canales y hora del partido de Thanksgiving de NFL

El mariscal de campo sufrió la lesión durante el segundo cuarto del encuentro, luego de quedar atrapado debajo de un defensivo rival. Pese a las molestias, el quarterback permaneció en el terreno de juego y terminó el compromiso con 255 yardas aéreas, tres pases de anotación y un porcentaje de efectividad del 80.8 por ciento.

Su actuación en territorio mexicano le permitió ser reconocido como el Jugador Ofensivo de la Semana en la Conferencia Nacional (NFC). Sin embargo, el dolor y la inflamación en el tobillo le impidieron participar en los primeros entrenamientos de San Francisco tras su regreso a Estados Unidos.

Brock Purdy y las porristas de 49ers en el partido ante Minnesota Vikings en el Estadio Banorte | AP

¿Qué lesión tiene Brock Purdy y cuánto tiempo estará fuera?

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers, confirmó que Purdy no sufrió un esguince de tobillo alto, aunque evitó garantizar su participación en el próximo compromiso ante los Seattle Seahawks, correspondiente a la Semana 12 de la NFL. El estado físico del quarterback será evaluado diariamente.

"No pudo entrenar hoy, así que siempre existe la posibilidad de que no juegue. No es un esguince alto, así que iremos día a día para ver su evolución", explicó el estratega de San Francisco ante los medios de comunicación.

La posible ausencia de Purdy supone una preocupación para los 49ers, que presumen la mejor marca de la Conferencia Nacional con nueve victorias y una derrota. El mariscal de campo se ha colocado entre los candidatos al MVP de la temporada, con un índice de pasador de 118.2, además de registrar 23 pases de anotación y únicamente cinco intercepciones.

George Kittle y Brock Purdy con sombreros de mariachi luego de vencer a los Vikings | AP

¿Quién reemplazaría a Brock Purdy en los San Francisco 49ers?

Ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de su quarterback titular, Mac Jones ha tomado las repeticiones con el primer equipo durante los entrenamientos. El exjugador de los New England Patriots ya conoce el sistema ofensivo de Shanahan, luego de haber iniciado ocho encuentros con San Francisco durante la campaña pasada.

Los 49ers también mantienen bajo observación a Mike Evans y Dre Greenlaw, quienes presentan molestias en el tendón de Aquiles y el cuello, respectivamente.