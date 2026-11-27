El Día de Acción de Gracias tuvo un cierre dramático con el enfrentamiento entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs, donde los primeros encontraron la manera de llevarse la victoria por 13-10 gracias a una espectacular patada de Tyler Bass de 57 yardas cuando el reloj estaba por agotarse.
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El encuentro parecía encaminado a definirse por detalles y así sucedió. Con el marcador igualado 10-10 y apenas cuatro segundos por jugarse, Bass tomó el balón y conectó el gol de campo que desató la celebración de los Bills, mientras los Chiefs se marcharon con una derrota.
El error de Butker abrió la puerta y Bass no perdonó
Uno de los momentos que terminó pesando en el resultado ocurrió a seis minutos del final, cuando Harrison Butker tuvo la oportunidad de adelantar a Kansas City con un intento de gol de campo de 46 yardas, pero falló. Aunque todavía quedaba tiempo para reaccionar, los Chiefs dejaron escapar una oportunidad importante de tomar ventaja.
Buffalo aprovechó la oportunidad y, después de conseguir igualar el marcador con otro gol de campo de Bass, preparó el escenario para la última ofensiva. El pateador no falló cuando más lo necesitaban y convirtió desde 57 yardas para sellar el triunfo en el último suspiro.
La victoria también tuvo un valor especial para los Bills, que alcanzaron un récord de 10-1 en la campaña. Se trata de apenas la cuarta ocasión en su historia que comienzan una temporada con esa marca, algo que no conseguían desde 1991; anteriormente lo hicieron en 1988 y 1964.
Buffalo vuelve a encontrar la fórmula contra Mahomes
Patrick Mahomes completó 16 de sus 29 envíos para 174 yardas, sin pases de anotación ni intercepciones. Por su parte, Josh Allen tuvo una noche complicada por aire, con 10 pases completos en 21 intentos para 81 yardas y dos intercepciones, aunque su equipo terminó encontrando la manera de ganar.
Con este resultado, Buffalo consiguió su sexta victoria consecutiva sobre Kansas City en temporada regular, todas durante la era de Mahomes. Sin embargo, la historia cambia cuando ambos equipos se encuentran en playoffs, donde el quarterback de los Chiefs y compañía han ganado los cuatro enfrentamientos más recientes.
Esa será precisamente la cuenta pendiente de Josh Allen si ambos equipos vuelven a encontrarse en la postemporada, trasladar el dominio que Buffalo ha construido en temporada regular al escenario de eliminación directa.