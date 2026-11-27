Bills encuentra la fórmula para vencer a Chiefs con gol de campo de Tyler Bass de 57 yardas cuando agonizaba el tiempo

Tyler Bass conectó el gol de campo que le dio la victoria a Bills | AP

Buffalo se quedó con el último partido del Thanksgiving Day al imponerse 13-10 a Kansas. Los Bills llegaron a 10 victorias en la temporada y extendieron ganadora ante Patrick Mahomes

El Día de Acción de Gracias tuvo un cierre dramático con el enfrentamiento entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs, donde los primeros encontraron la manera de llevarse la victoria por 13-10 gracias a una espectacular patada de Tyler Bass de 57 yardas cuando el reloj estaba por agotarse.

El encuentro parecía encaminado a definirse por detalles y así sucedió. Con el marcador igualado 10-10 y apenas cuatro segundos por jugarse, Bass tomó el balón y conectó el gol de campo que desató la celebración de los Bills, mientras los Chiefs se marcharon con una derrota.

El error de Butker abrió la puerta y Bass no perdonó

Uno de los momentos que terminó pesando en el resultado ocurrió a seis minutos del final, cuando Harrison Butker tuvo la oportunidad de adelantar a Kansas City con un intento de gol de campo de 46 yardas, pero falló. Aunque todavía quedaba tiempo para reaccionar, los Chiefs dejaron escapar una oportunidad importante de tomar ventaja.

Ty Johnson acarrea el balón por Bills ante Chiefs | AP

Buffalo aprovechó la oportunidad y, después de conseguir igualar el marcador con otro gol de campo de Bass, preparó el escenario para la última ofensiva. El pateador no falló cuando más lo necesitaban y convirtió desde 57 yardas para sellar el triunfo en el último suspiro.

La victoria también tuvo un valor especial para los Bills, que alcanzaron un récord de 10-1 en la campaña. Se trata de apenas la cuarta ocasión en su historia que comienzan una temporada con esa marca, algo que no conseguían desde 1991; anteriormente lo hicieron en 1988 y 1964.

Tyler Bass fue el héroe por parte de Buffalo Bills | AP

Buffalo vuelve a encontrar la fórmula contra Mahomes

Patrick Mahomes completó 16 de sus 29 envíos para 174 yardas, sin pases de anotación ni intercepciones. Por su parte, Josh Allen tuvo una noche complicada por aire, con 10 pases completos en 21 intentos para 81 yardas y dos intercepciones, aunque su equipo terminó encontrando la manera de ganar.

Patrick Mahomes volvió a caer ante Buffalo en fase regular | AP

Con este resultado, Buffalo consiguió su sexta victoria consecutiva sobre Kansas City en temporada regular, todas durante la era de Mahomes. Sin embargo, la historia cambia cuando ambos equipos se encuentran en playoffs, donde el quarterback de los Chiefs y compañía han ganado los cuatro enfrentamientos más recientes.