Eagles silencia Dallas con un gol de campo de último segundo y vencen 39-38 a Cowboys en una remontada histórica

Philadelphia vino de atrás para borrar una desventaja de 21 puntos y consiguió la mayor remontada en la historia del Thanksgiving Day

El Thanksgiving Day regaló uno de los partidos más dramáticos de la temporada de la NFL, Philadelphia Eagles protagonizó una remontada histórica para derrotar 39-38 a los Dallas Cowboys, después de estar abajo por 21 puntos.

La franquicia de Philadelphia escribió su nombre en los libros de récords al conseguir la mayor remontada en la historia de los partidos disputados en el Día de Acción de Gracias. Los Eagles nunca dejaron de competir y aprovecharon los errores de Dallas para darle la vuelta a un encuentro que parecía tener dueño.

La defensiva de Eagles le puso emoción al cierre del juego | AP

Brandon Aubrey abrió la puerta y Dallas dejó escapar la victoria

Cuando los Cowboys parecían tener controlado el resultado, Brandon Aubrey tuvo la oportunidad de prácticamente sentenciar el encuentro. Sin embargo, el pateador falló un intento de gol de campo de 40 yardas cuando restaban 3:27 en el reloj, una equivocación que le dio vida a Philadelphia.

Los Eagles aprovecharon el impulso y comenzaron a acercarse en el marcador hasta convertir el cierre en un auténtico drama. Dallas todavía tuvo una oportunidad para liquidar el partido, pero con un primero y diez no consiguió avanzar y terminó permitiendo que su rival recuperara el balón.

La defensiva de Philadelphia consiguió capturar a Dak Prescott y dejó la mesa puesta para una última ofensiva. Con apenas dos segundos por jugar, Jake Elliott tomó la responsabilidad y conectó un impresionante gol de campo de 60 yardas para completar la remontada y sellar el 39-38 definitivo.

CeeDee Lamb brilló, pero Cowboys dejó escapar una oportunidad

Javonte Williams y el resto de los Cowboys festejan una anotación | AP

Por Dallas, CeeDee Lamb fue uno de los jugadores más destacados al terminar con 134 yardas por recepción. Sin embargo, su actuación no fue suficiente para evitar una derrota que representa un duro golpe para las aspiraciones de los Cowboys.

El resultado también tuvo consecuencias importantes en la pelea por la NFC Este. Dallas dejó escapar una valiosa oportunidad de acercarse al primer lugar de la división y complicó todavía más su panorama en la carrera por un boleto a los Playoffs.

Dak Prescott se quita a los defensivos de Eagles para hacer un envío | AP