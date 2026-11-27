¿Mike McCarthy tenía razón? Los Pittsburgh Steelers pasan por encima a los Broncos en el primer juego sin Rodgers

El juego del Black Friday fue una exhibición defensiva por parte del Equipo del Acero

¿Los sándwiches de helado saben cosas? Después de una de las semanas más turbulentas en la historia de los Pittsburgh Steelers -y de la NFL en general-, el Equipo del Acero recibió a los Denver Broncos en el Acrisure Stadium en el Black Friday Game, que terminó con una exhibición defensiva por parte de los de Pennsylvania y con el fantasma de Aaron Rodgers alejándose de los Tres Ríos.

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Mike McCarthy llegó al estadio con un semblante distinto, como una especie de líder taciturno. El ambiente en el recinto también era diferente, pues el público se hizo sentir desde el primer momento para apoyar a los Acereros, pero también para reclamar cualquier error en el campo, o decisión desde la banda.

Los primeros instantes del partido fueron un clásico juego entre ambos equipos, con defensivas dominantes y ofensivas poco brillantes. Sin embargo, la ofensiva de Acero fue la primera en poner puntos en el partido. Después de un fumble de Bo Nix, T.J. Watt recuperó el ovoide en las diagonales y le hizo saber a todo el mundo que lo que siempre va a hacer fuerte a Pittsburgh es la parte liderada por Brian Angelichio.

DK Metcalf festeja el segundo touchdown de Steelers en el partido ante los Broncos de Denver | AP

¿Cómo fue el Broncos vs Steelers?

Después de esa dominante presencia defensiva por uno de los favoritos del público de Pennsylvania, Mason Rudolph tuvo una gran serie ofensiva que terminó en un touchdown de D.K. Metcalf, quien realizó un festejo con un número ocho -¿relacionado a Aaron? Nunca lo sabremos-.

Pese a que los Broncos consiguieron un safety, no fue suficiente para acercarse a Pittsburgh. Bo Nix terminó el partido del Viernes Negro con una actuación patética -por decir lo menos-, con tan solo 169 yardas y dos intercepciones (además del fumble antes mencionado).

Bo Nix, mariscal de campo de los Denver Broncos, en partido ante los Pittsburgh Steelers | AP

¿Aaron Rodgers era el problema en Pittsburgh?

El marcador final terminó con un aplastante 27-5 en favor de los Steelers, sin embargo, dos de los tres touchdowns fueron por parte de la defensiva. Aunque no se vio a un Rudolph dubitativo, el mariscal de campo tampoco tuvo una actuación fuera de este mundo. El quarterback de los Acereros solamente intentó 15 pases y logró completar nueve, para 142 yardas y una anotación.

La semana anterior, Aaron Rodgers registró 227 yardas y una anotación sin intercepciones; además con mejores números que algunos de los candidatos al Jugador Más Valioso. Tras la telenovela que tuvo como protagonistas al entrenador en jefe y al futuro miembro del Salón de la Fama, los Steelers lograron llegar a un récord de 7-4, a un solo juego de los Cincinnati Bengals, los líderes del Norte de la Conferencia Americana.