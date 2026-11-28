El Tec de Monterrey derrotó 27-14 en el Estadio Gaspar Mass en su quinta final consecutiva

En una final cargada de intensidad y rivalidad, los Borregos del Tecnológico de Monterrey se impusieron 27-14 a los Auténticos Tigres de la UANL para conquistar el campeonato de la ONEFA, en el Estadio Gaspar Mass, escenario de la quinta final consecutiva entre ambas instituciones.

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Desde el arranque, los visitantes dejaron claro que iban por el campeonato. Fernando Sarabia, quarterback de Borregos, protagonizó la primera anotación de la noche al recorrer nueve yardas hasta las diagonales. Roberto Medina hizo efectivo el punto extra para colocar el 7-0. Auténticos Tigres tuvo la oportunidad de responder, pero José Álvarez falló un gol de campo que habría significado sus primeros puntos. Así terminó el primer cuarto.

La respuesta felina llegó en los primeros cinco minutos del segundo periodo. Miguel Rosales encontró el camino a la zona de anotación y José Álvarez concretó el punto extra para igualar las acciones 7-7. Borregos buscó recuperar la ventaja, aunque Medina dejó escapar una oportunidad de gol de campo. Sin embargo, cuando restaban apenas seis segundos para el descanso, el pateador volvió a intentarlo y conectó desde la yarda 19 para poner el 10-7 a favor del Tec.

Borregos vs Tigres Final ONEFA 2026 | x:@BorregosMty

El tercer cuarto comenzó con Borregos pisando nuevamente el acelerador. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Miguel Lozano llegó a las diagonales para ampliar la ventaja, seguido del punto extra de Medina. Los Auténticos no bajaron los brazos y, a dos minutos de finalizar el periodo, Ángel Alvarado consiguió un touchdown que encendió las esperanzas de los locales. José Álvarez sumó el punto extra y acercó a los felinos 17-14.

Pero en el último cuarto, Borregos terminó por inclinar la balanza. Fernando Tonda consiguió una nueva anotación y Roberto Medina añadió el punto extra para ampliar la diferencia. Más tarde, Medina volvió a hacerse presente en el marcador con un gol de campo desde la yarda 34, sumando tres puntos más para los visitantes.