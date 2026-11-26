Prisca reveló las razones detrás de su retiro y cómo la presión por seguir compitiendo le hizo entender que su bienestar debía estar por encima de cualquier otra medalla

Después de alcanzar la gloria olímpica, Prisca Awiti tenía un nuevo desafío en el horizonte: llegar a Los Ángeles 2028 y buscar la medalla de oro que se le escapó en París. Sin embargo, detrás de esa posibilidad existía una realidad que terminó pesando más que cualquier objetivo deportivo: había perdido la motivación para continuar y necesitaba recuperar su bienestar.

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La judoca inglesa mexicana, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, decidió retirarse profesionalmente después de una carrera en la que consiguió hacer historia para México. Una determinación que, según reconoció, estuvo relacionada con la necesidad de priorizar su salud mental por encima de las exigencias del alto rendimiento.

Es una decisión que no tomé de un día para otro. Ya la tenía pensada desde hace un tiempo, pero creo que llega un punto en la carrera de un deportista en el que tenemos que pensar no solamente en nuestra salud física, sino también en la mental; tenemos que ponerla antes del deporte. Para nosotros es difícil porque siempre estamos pensando en recuperarnos de las lesiones, pero llegó un punto en el que ya no tenía la misma motivación, ya no sentía lo mismo. Es difícil expresar lo que sientes, pero creo que, en lo personal, dije: ‘Ya es momento de dar un paso y empezar el siguiente partido de mi vida’”, compartió.

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Para Prisca, la salud mental debe tener un lugar prioritario en la preparación de cualquier deportista, aunque reconoció que muchas veces queda relegada frente a las exigencias físicas y los resultados que se esperan de quienes compiten al máximo nivel.

“Creo que no le damos importancia a la salud mental y siempre es importante en un atleta de alto rendimiento. La salud mental es el 60 por ciento, porque todo lo demás lo hacemos todos los días. La parte mental es lo difícil y no es fácil engañar a tu propia mente”, reflexionó.

Después de la medalla olímpica no tuve tiempo de reiniciar

La medalla de plata conseguida en París representó el resultado más importante de su trayectoria; sin embargo, también significó el comienzo de una nueva etapa de exigencias. Apenas terminó la justa olímpica, la conversación se trasladó hacia el siguiente ciclo y la posibilidad de que Awiti buscara una nueva presea en Los Ángeles 2028.

Prisca Awiti, judoca mexicana, en los Juegos Olímpicos de París 2024 | MEXSPORT

La mexicana reconoció que no tuvo el tiempo necesario para asimilar lo que había conseguido, descansar y replantearse sus objetivos. Aunque inicialmente se visualizaba en los siguientes Juegos Olímpicos, poco a poco comenzó a cuestionarse si realmente quería continuar otros cuatro años bajo las mismas exigencias.

Creo que justo después de París sentí que no me dieron tiempo de disfrutar esa medalla. Luego luego fueron las entrevistas y después fue como: ‘Vas a seguir a Los Ángeles por el oro’. Apenas pasó París y siento que nunca tuve tiempo de parar y reiniciar. Sí me visualizaba en Los Ángeles, pero poco a poco se hizo difícil verme ahí con más salud, feliz y logrando el mismo o un mejor resultado que el que hice en París

Prisca Awiti gana plata para México en París 2024 | Imago7

La decisión de retirarse también tuvo una fecha marcada en su calendario. Awiti estableció los Juegos Centroamericanos y del Caribe como la competencia en la que quería entregar todo lo que todavía tenía dentro del tatami. Después de conquistar la medalla de plata en esa justa, decidió tomar distancia del deporte para tener la certeza de que su despedida era el camino correcto.

La judoca incluso contempló la posibilidad de extrañar la competencia y replantearse un regreso; sin embargo, su prioridad era darse el espacio necesario para tomar una decisión con tranquilidad y sin la presión de cumplir con un nuevo ciclo deportivo.

“Puse los JCC como la fecha de dar todo lo que tenía. Competí y di todo de mí para lograr la medalla de plata. Después tomé la decisión de alejarme un poco, de saber si tomo distancia y extraño y digo: ‘¿Sabes qué? Necesito intentar dos años más’, y estar tranquila con mi decisión. Los JCC fueron mi última competencia”, explicó.

A pesar de cerrar su etapa como deportista profesional, Prisca Awiti aseguró sentirse orgullosa de todo lo que consiguió durante su trayectoria, en la que alcanzó un lugar histórico para el judo mexicano.

“Estoy muy orgullosa de todo lo que logré en mi carrera”, expresó.