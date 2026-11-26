Isaac del Toro y Gilberto Mora son condecorados durante la noche de los Victory Prize

Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Isaac del Toro fue elegido Ídolo Deportivo del Año, mientras que Gilberto Mora recibió el reconocimiento como Promesa del Año

El deporte mexicano vivió una noche de reconocimientos con Isaac del Toro y Gilberto Mora como dos de sus principales figuras. El ciclista se llevó uno de los premios individuales más importantes de la gala, mientras que el joven futbolista fue distinguido por su proyección y talento.

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Isaac del Toro recibe uno de los máximos reconocimientos de la gala

Isaac del Toro durante su participación en el Mundial de Ciclismo | AP

Del Toro fue nombrado Ídolo Deportivo del Año durante la tercera edición de los Victory Prize, celebrada el martes en Ciudad de México. El premio reconoce tanto los resultados deportivos como el impacto de los atletas entre los aficionados.

El reconocimiento llegó después de una temporada sobresaliente para el mexicano, quien sumó 12 victorias profesionales, consiguió el tercer lugar en el Tour de Francia y conquistó el maillot blanco. Además, terminó como el tercer mejor ciclista del mundo en la clasificación de la UCI de 2026.

Gilberto Mora también se lleva los reflectores

Gilberto Mora en Monterrey en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League | IMAGO7

Por su parte, Gilberto Mora fue reconocido como Promesa del Año, luego de un año destacado con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana. El juvenil tuvo participación en la Copa Mundial 2026 estableciendo marca de precocidad con el Tricolor.

La ceremonia también distinguió a otras figuras del deporte nacional. Julio César Chávez recibió el Premio Leyenda por su histórica trayectoria en el boxeo, mientras que América Femenil fue elegido Equipo del Año tras conquistar un triplete de títulos.

Isaac del Toro, ganador del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP