El deporte mexicano vivió una noche de reconocimientos con Isaac del Toro y Gilberto Mora como dos de sus principales figuras. El ciclista se llevó uno de los premios individuales más importantes de la gala, mientras que el joven futbolista fue distinguido por su proyección y talento.
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Isaac del Toro recibe uno de los máximos reconocimientos de la gala
Del Toro fue nombrado Ídolo Deportivo del Año durante la tercera edición de los Victory Prize, celebrada el martes en Ciudad de México. El premio reconoce tanto los resultados deportivos como el impacto de los atletas entre los aficionados.
El reconocimiento llegó después de una temporada sobresaliente para el mexicano, quien sumó 12 victorias profesionales, consiguió el tercer lugar en el Tour de Francia y conquistó el maillot blanco. Además, terminó como el tercer mejor ciclista del mundo en la clasificación de la UCI de 2026.
Gilberto Mora también se lleva los reflectores
Por su parte, Gilberto Mora fue reconocido como Promesa del Año, luego de un año destacado con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana. El juvenil tuvo participación en la Copa Mundial 2026 estableciendo marca de precocidad con el Tricolor.
La ceremonia también distinguió a otras figuras del deporte nacional. Julio César Chávez recibió el Premio Leyenda por su histórica trayectoria en el boxeo, mientras que América Femenil fue elegido Equipo del Año tras conquistar un triplete de títulos.
Los Victory Prize 2026 reunieron a deportistas, equipos y entrenadores de distintas disciplinas para reconocer sus logros. Entre los galardonados también estuvieron Kenia Lechuga, ganadora de Hazaña del Año, y Edmundo Alpízar, quien obtuvo el premio a Entrenador del Año.