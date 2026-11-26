¡Oficial! Jannik Sinner fue operado de la rodilla ¿Cuándo regresará a las canchas?

Jannik Sinner saludando a la afición en el ATP World Tour Finals | AP

El tenista italiano no juega desde el pasado julio y apunta a ser baja varios meses más

Jannik Sinner no competirá en el Abierto de Australia, mientras se recupera de una reciente cirugía en la rodilla derecha, informaron el jueves los organizadores del primer torneo del Grand Slam de 2027.

“Hemos estado en contacto regular con el equipo de Jannik y nos han confirmado que no se unirá a nosotros para el Abierto de Australia en enero tras su reciente cirugía”, señaló el director general de Tennis Australia, Andrew Abdo, en un comunicado recibido por The Associated Press.

Podría interesarte Otros Deportes ¡Histórico! Rodrigo Pacheco se convierte en el primer mexicano en llegar a la Final de un ATP Challenger desde 2010

“A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y espera con ilusión regresar para el Abierto de Australia 2028. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta en la cancha”.

El astro italiano del tenis dijo el martes que se había sometido a una operación “menor” en su problemática rodilla derecha, después de que no respondió bien a otros tratamientos.

Jannik Sinner en aparición durante los ATP World Tour Finals | AP

Sinner no juega desde que revalidó su título de Wimbledon en julio para conquistar su quinto cetro de Grand Slam en individuales, y recientemente perdió el número 1 del ranking ante Alexander Zverev.

“Tengo que respetar los protocolos en este momento porque si apresuramos las cosas podríamos tener problemas más serios”, dijo Sinner durante una conferencia de prensa en Milán a principios de este mes.

Jannik Sinner en Wimbledon| AP

El mes pasado, cuando Sinner dio por terminada su campaña 2026, un comunicado de su equipo de representación dijo que el italiano de 25 años “seguirá un curso de tratamiento para la inflamación en su rodilla”.

Es su segunda ausencia prolongada del circuito de tenis en dos años después de que Sinner aceptó una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por un caso positivo en 2025.

El Abierto de Australia comienza el 17 de enero en Melbourne, donde Sinner ha tenido mucho éxito.

Jannik Sinner | AP

¿Cuándo regresa Sinner?