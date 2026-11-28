Giro de Italia y Tour de Francia se rinden ante Isaac del Toro en su cumpleaños 23

Isaac del Toro, ganador del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Las históricas competencias del ciclismo reconocieron la carrera del mexicano en su último año

Isaac del Toro sigue cosechando reconocimiento internacional y, en esta ocasión, dos de las competencias más importantes del ciclismo mundial se sumaron a las felicitaciones por su cumpleaños número 23. El Giro de Italia y el Tour de Francia dedicaron mensajes al mexicano, quien tuvo un 2026 de ensueño y se convirtió en una de las grandes figuras del pelotón.

Las máximas competencias felicitan al mexicano

El Giro de Italia fue uno de los primeros en reconocer al 'Torito' a través de sus redes sociales, donde publicó un video con algunas de las mejores embestidas del ensenadense, así como sus celebraciones al cruzar la meta. "Muchas felicidades Torito. Talento, determinación y tantas victorias ya… ¡Con muchos más por venir!", escribió la competencia italiana.

El reconocimiento llega después de una temporada sobresaliente para Del Toro, quien conquistó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y el Gran Premio de Montreal, además de sumar otros triunfos que lo colocaron entre los ciclistas más destacados del calendario internacional.

El Tour de Francia también felicitó a Isaac del Toro

La Grande Boucle tampoco dejó pasar la fecha especial del mexicano y recordó su destacada participación en la edición de 2026, en la que consiguió una victoria de etapa, el maillot blanco como mejor joven y el tercer lugar de la clasificación general.

Isaac del Toro en el podio en el Tour de Francia 2026 | MEXSPORT

¡Feliz cumpleaños, Isaac del Toro! El ganador de etapa, maillot blanco y tercero en la clasificación general del TDF2026, celebra hoy su cumpleaños 23", publicó el Tour de Francia, acompañado de un video de su victoria de etapa, en el que Tadej Pogacar lo escoltó hasta la meta.

Con este resultado, Del Toro confirmó su crecimiento dentro del ciclismo de élite y dejó de ser una promesa para convertirse en una de las figuras con mayor proyección del deporte mexicano. Su desempeño en la temporada también lo llevó a sumar 33 victorias como profesional y dos Premios Nacionales del Deporte.

UAE Team también se sumó a las felicitaciones

El equipo UAE Team Emirates-XRG, escuadra en la que milita el mexicano, también dedicó un mensaje para celebrar su cumpleaños. "¡Feliz cumpleaños, Torito! Le deseamos un feliz cumpleaños", publicó la estructura emiratí, que ha encontrado en el ensenadense una de sus principales figuras para el futuro.

Del Toro se convirtió en una de las cartas fuertes del equipo ante la ausencia de Tadej Pogacar, por lo que su protagonismo dentro de la estructura ha ido en aumento. Además, recientemente renovó su contrato hasta 2031, una muestra de la confianza que existe en su talento y proyección.

De cara a 2027, el mexicano tendrá nuevos retos en el calendario, entre ellos el Campeonato Nacional en Guadalajara, además de posibles participaciones en la Clásica de la Ciudad de México y el Mex Tour. Con apenas 23 años, Isaac del Toro continúa recibiendo el reconocimiento de las principales figuras e instituciones del ciclismo mundial.