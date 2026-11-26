El viento convirtió un autódromo en una zona de caos durante la edición 40 de la carrera Cascavel de Ouro en Brasil

El viento destrozó el lugar donde laboraban las personas del autódromo | Captura

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los cristales estallaron y las instalaciones quedaron destrozadas

Una impresionante tormenta provocó momentos de pánico en el Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel, Brasil, donde las fuertes ráfagas de viento rompieron ventanales, derribaron divisiones y lanzaron muebles y equipos por el aire, mientras las personas que se encontraban en el lugar corrían para ponerse a salvo.

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Las cámaras captaron el momento en que el viento destrozó el autódromo

Los destrozos quedaron captados por las cámaras de seguridad | Captura

El fenómeno ocurrió el viernes 20 de noviembre, cuando el circuito ubicado en el estado de Paraná se preparaba para recibir la edición número 40 de la carrera Cascavel de Ouro. Una cámara de seguridad registró cómo el viento irrumpió repentinamente en la sala de prensa y el área de dirección de carrera.

En las imágenes se observa cómo los ventanales estallan y las divisiones interiores comienzan a desplomarse. Mesas, computadoras y otros objetos fueron desplazados por la fuerza del vendaval, mientras trabajadores y personal técnico intentaban alejarse de las ventanas y buscar refugio.

De acuerdo con el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar), las ráfagas alcanzaron los 66.2 kilómetros por hora alrededor de las 16:15 horas. La tormenta también estuvo acompañada de lluvias intensas y descargas eléctricas, que provocaron daños en otras estructuras del recinto.

¿Hubo heridos y se canceló la carrera en Brasil?

La lluvia causó varios destrozos, pero sin pérdidas humanas | Captura