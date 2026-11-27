Sin límite de edad: Bastián Guzmán, desde los 13 años en la élite del surf

El atleta mexicano sumó su tercera participación en Surf Open League con apenas 15 años

Las grandes estrellas del deporte suelen tener historias que van más allá de los escenarios donde deciden competir. Empezando con un sueño, una tradición familiar o simplemente un gusto adquirido que los llama, el deporte suele abrir caminos para las personas menos comunes. Una de esas historias nació en Baja California Sur, con Bastián Guzmán.

Tradición de familia

Con apenas 15 años, Bastián suma una experiencia envidiable en el deporte acuático, pues, al iniciar desde los 13 años en Surf Open League, el joven mexicano ya logró ser parte de tres ediciones de la competencia más importante de surf en las costas de Cerritos.

CAPTURA DE PANTALLA

El juvenil habló en exclusiva para RÉCORD, recordando sus inicios y cómo fue que el mundo del surf llegó a él, pues, como ocurre con muchos de los talentos de este deporte, todo es gracias a una tradición familiar. En este caso, una que arrancó 11 años atrás, cuando solo tenía cuatro años.

Estoy feliz (de ser parte del evento). He competido durante tres años seguidos hasta hoy; esta es la tercera edición de Surf Open League en la que participo. Empecé a surfear a los cuatro años, mi papá me enseñó, él competía hace como cinco o 10 años aquí”, declaró Bastián a RÉCORD.

¿Cómo vive un niño de 15 años ser parte del evento más grande de la costa?

Si bien el hecho de que alguien de la edad de Bastián sea un hito para la zona y el país en particular, la realidad es que también representa una exigencia. Su corta edad no es algo que pase por alto, pues, aunque Guzmán reconoció sentirse muy feliz, también admitió que hay sacrificios que tiene que hacer para ser mejor día a día.

Me divierto, estoy con mis amigos, pero el entrenamiento es complicado, hay que tener disciplina. Voy a la escuela, pero me dan chance dos días de la semana (miércoles y viernes); los demás días voy a la escuela de 12 a 6, pero vengo a entrenar en las mañanas”.

Lo más complicado son las competencias, enfrentar a los mejores competidores y levantarse temprano para venir a entrenar diario a la playa. Quiero llegar al CT y representar a mi país en un Mundial algún día”, concluyó Bastián Guzmán.