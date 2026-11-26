La tiradora jalisciense se colgó la medalla de plata en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, resultado que le permitió a México conseguir su primera plaza olímpica en una disciplina individual rumbo a Los Ángeles 2028

México continúa sumando boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ahora fue gracias a la puntería de Alejandra Zavala. La experimentada tiradora mexicana conquistó la medalla de plata en la prueba de pistola de 25 metros femenil del XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, celebrado en Perú, resultado que le entregó al país una nueva plaza olímpica.

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La jalisciense tuvo una destacada actuación en la final continental, donde terminó en el segundo lugar con un total de 26 puntos. El primer puesto fue para la estadounidense Ada Claudia Korkhin, quien consiguió 30 unidades, mientras que su compatriota Alexis Lagan completó el podio con 19 puntos.

Alejandra Zavala en un entrenamiento previo a la competencia de Río 2016 | Especial

¿Cómo consiguió Alejandra Zavala la plaza para Los Ángeles 2028?

Aunque Zavala terminó detrás de Korkhin, su medalla de plata tuvo un valor especial para México. La estadounidense ya había conseguido previamente una plaza olímpica en la modalidad de pistola de aire de 10 metros durante el mismo campeonato, por lo que la plaza disponible en la prueba de 25 metros pasó a manos de la mexicana.

De esta manera, México consiguió su primera plaza olímpica en tiro deportivo rumbo a 2028 y también su primer boleto en una disciplina individual.

México ya tiene tres plazas para los Juegos Olímpicos de 2028

Alejandra Zavala participando en Tiro pistola 10 metros | @CONADE

Con el boleto conseguido en Lima, la delegación mexicana llegó a tres plazas olímpicas rumbo a Los Ángeles 2028, que representan un total de 29 deportistas. Las dos anteriores corresponden a la Selección Mexicana Sub 20 de futbol varonil, con 18 lugares, y al equipo femenil de flag football, con 10.

Sin embargo, hay un detalle importante: la plaza conseguida por Alejandra Zavala pertenece al Comité Olímpico Mexicano y no es nominal, por lo que no significa que la tiradora tenga asegurada su participación en la próxima justa veraniega. Su presencia deberá definirse posteriormente mediante los criterios de selección correspondientes.

Alejandra Zavala | X:@CONADE