Diana Flores protagoniza una bochornosa actitud con fan y los comentarios contra la jugadora se ‘viralizan’

La quarterback y capitana del equipo mexicano de Flag Football se convirtió en blanco de las críticas

En redes sociales se ha viralizado un video en donde aparece Diana Flores, jugadora mexicana de Flag Football, dejando a un fan con la mano tendida que simplemente buscaba un autógrafo en su balón de futbol americano.

¿Qué hizo Diana Flores?

Y es que, tras no firmar el ovoide la deportista le argumentó: “sí, solo en un momento, porque tengo que estar allá”, y se va. El fan incluso se quedó con un gesto de ‘pena’ tras ser bateado, mientras que la mexicana se sigue de largo junto al grupo de personas.

Este momento ha causado una serie de comentarios en X tras el video posteado desde la cuenta de un usuario llamado Enrique Vargas. La mayoría de las respuestas al momento han sido en contra de la jugadora.

Diana Flores con fan que le pedía una firma | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuáles son los cometarios?

“Ella es capitana del equipo mexicano de flag football. En efecto, una desconocida a nivel nacional, con solo un grupo muy muy selecto de personas que siquiera conocen ese deporte. Y aún así se cree una diva, imaginen si realmente fuese famosa”, destacó ‘Proyectos Libres’.

Diana Flores es el rostro del flag football en México | FMFA

Un usuario denominado ‘AArmstrong96’ resaltó: “Siempre se debate por qué los deportistas hombres ganan más que las mujeresTambién habría que hablar de cómo se construye una afición,se genera interés comercial y se conecta con el público. Negarle 5 seg a quien te admira no parece la mejor estrategia para hacer crecer tu deporte.”

“Esa chava ya esta mas subida que nada. Y ni conferencias sabe dar. La Alzaron demasiado y ya se mareo. Y así quiere ser abanderada en los olimpicos? Jaja. Al rato va a querer que quiten el ángel de la independencia y la pongan a ella. Mejor que se ubique”, dice Ricardo Cortes.

Diana Flores con el resto de las seleccionadas | FMFA

“Pobre ridícula.. como si hubieran estado varios pidiéndole el autógrafo... solo era uno y lo bateó. @diana_flores33 no fuera alguien vip de NFL, un artista o influencer. muy mal actitud”, resalta otro usuario.