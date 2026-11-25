"Fue una situación desafortunada": Diana Flores da su versión tras la polémica en redes por no firmar el balón de un aficionado

La mariscal de la Selección Mexicana afirmó que el video saca de contexto lo que realmente ocurrió

La capitana de la Selección Mexicana de flag football, Diana Flores, respondió a las críticas que recibió recientemente a raíz de un video en redes sociales. En el mismo, se ve el momento en el que aparentemente rechaza firmarle un balón a un seguidor durante un evento oficial en el marco de la visita de la NFL a México.

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La grabación generó muchas reacciones, desde críticas contra la jugadora, hasta comentarios machistas y misóginos contra el deporte femenil, y no solo contra la situación específica. Ante esta situación, Diana Flores afirmó que en el video se sacó de contexto lo ocurrido, ya que fue un momento de premura.

¿Qué dijo Diana Flores sobre el video viral?

La jugadora insistió que a ella le gustaría atender con tiempo y cuidado a todos los fans que se le acercan. Además, enfatizó que reconoce el cariño y apoyo de las aficionadas y los aficionados, por lo que le gustaría responder con un saludo o un autógrafo, pero desafortunadamente no siempre tiene la oportunidad de hacerlo.

Diana Flores durante una entrevista | IMAGO 7

"Qué más me encantaría poder darle tiempo a cada una de las personas que con tanto cariño se acercan. Sé que siempre nos han apoyado. En ese momento, desafortunadamente tenía un compromiso, ya iba tarde y fue una situación desafortunada. Jamás es mi intención negar un abrazo, un saludo o un autógrafo, porque yo también fui esa niña", expresó Flores.

Diana Flores mandó mensaje al seguidor del video

La dos veces medallista mundial, quien lideró al combinado nacional en la obtención del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aprovechó también el espacio para enviar un mensaje directo al seguidor involucrado. "Le mando un abrazo y espero que pronto nos podamos ver. Muchas gracias por seguir apoyándonos y estar siempre al pie del cañón", concluyó.