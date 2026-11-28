Roberto Medina destaca el crecimiento de su hijo con Borregos MTY y el avance de Pumas Femenil

El director técnico de Pumas Femenil habló sobre el pateador de los Borregos

Roberto Medina, director técnico de Pumas Femenil, expresó su orgullo por el momento que vive su hijo, Roberto Medina, pateador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, quien se coronó campeón de la ONEFA ante los Auténticos Tigres.

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¿Qué dijo Roberto Medina?

“La verdad es una gran felicidad, es su momento, lo veo más maduro cada vez más entregado a su deporte, agradecido con el tec por la oportunidad con un deporte que el desconocía y hoy lo hace con todo el amor posible, muy orgulloso de él.”

Auténticos Tigres contra los Borregos en la Final X:@UANL_Autenticos

¿Qué dijo del Tri Femenil?

Por otra parte, el estratega universitario también compartió su perspectiva sobre la Selección Mexicana Femenil, que busca conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo.

“Las veo muy maduras, una selección que ha adquirido una gran responsabilidad, la liga le ha ayudado demasiado a todas nuestras futbolistas, y desearles lo mejor para mañana.”

Roberto Medina en su etapa con el Atlas | IMAGO7

Finalmente, Medina habló sobre la hazaña que consiguió con Pumas Femenil, luego de eliminar a Tigres Femenil en el Estadio Universitario y conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026, un resultado que destacó como fruto del trabajo colectivo, la dedicación y el esfuerzo de sus jugadoras.

“Gracias a Dios, el esfuerzo, el trabajo y toda la dedicación de las futbolistas, nos dieron frutos, esperemos seguir avanzando y darle más satisfacción a la gente.”