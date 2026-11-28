Destacó que el camino para llegar a este tipo de encuentros no es producto de la casualidad

El Head Coach de Auténticos Tigres, Antonio Zamora, reconoció la tristeza por no conseguir el campeonato, aunque destacó el esfuerzo, la entrega y la lucha de su equipo hasta el último momento, luego de caer en un compromiso que representaba un objetivo importante para el conjunto universitario como es la Gran Final ante Borregos Tec MTY.

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¿Qué dijo Antonio Zamora?

“Triste, uno espera poder ganar, pero en lo laboral, orgulloso de mi equipo, morimos en la raya, peleamos hasta el final y para mí esto tiene mucho valor, como lo he dicho, ponernos a pensar en lo que sigue.”

Auténticos Tigres contra los Borregos en la Final X:@UANL_Autenticos

Zamora destacó que el camino para llegar a este tipo de encuentros no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo colectivo, el trabajo y el compromiso de todas las personas que forman parte de Auténticos Tigres, más allá de portar el jersey de la institución.

“Es mucho esfuerzo, trabajo, no es casualidad, el estar aquí no es porque lo merecemos solo por usar el jersey de los Auténticos Tigres, es trabajo de mucha gente, para que el jugador haga su trabajo y poder llegar a este juego tan importante.”

Final entre Borregos y Auténticos | X:@BorregosMty

Esto dijo sobre su continuidad

El estratega también habló sobre su continuidad al frente del equipo, dejando en claro que esa decisión corresponde a las autoridades universitarias, aunque aseguró que su pasión por el trabajo que desempeña va más allá de lo que pueda suceder con su puesto.