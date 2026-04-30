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Futbol

¡Braga de milagro! Los Arzobispos pegan primero con drama ante el Freiburg en la Europa League

Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:44 - 30 abril 2026
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En una noche de contrastes, los lusos desperdiciaron un penal, pero un agónico gol de Mario Dorgeles al último minuto

El Estadio Municipal de Braga fue testigo de una batalla de alta tensión donde el Sporting de Braga sacó el orgullo en la compensación para vencer 2-1 al Freiburg, en una ida de los Dieciseisavos de Final de la Europa League que tuvo de todo: goles tempraneros, un penal errado y un héroe inesperado que saltó desde la banca.

La fiesta comenzó temprano para los locales. Apenas al minuto 8, el turco Demir Ege Tiknaz hizo explotar "La Cantera" al mandar el balón al fondo tras una excelente asistencia de Víctor Gómez. Parecía que el Braga tendría una noche tranquila, pero los alemanes no tardaron en responder al golpe.

Braga vs Freiburg en la Europa League l AP

Al minuto 16, la zaga lusa se desconectó y Vincenzo Grifo, el referente del Freiburg, no perdonó para poner el 1-1 tras una falta previa que él mismo provocó. El empate enfrió el ánimo de los dirigidos por Artur Jorge, quienes además perdieron a su capitán Ricardo Horta por lesión apenas a los 25 minutos, dándole entrada al que sería el protagonista: Mario Dorgeles.

Antes de irse al descanso, el destino le puso la mesa al Braga con un penal al minuto 45. Sin embargo, el arquero Noah Atubolu se vistió de héroe al atajar el disparo, dejando el marcador igualado y una sensación de frustración en las tribunas.

Igor Matanović ante la derrota de Freiburg frente a Braga l AP

La segunda mitad fue una guerra de tarjetas y desgaste físico. Víctor Gómez vio la amarilla al minuto 58 intentando frenar los embates germanos, mientras que los cambios de ambos técnicos buscaban romper el cerrojo. Parecía que el empate estaba firmado, pero en el tiempo de compensación llegó la locura.

El golpe decisivo en la última jugada

Al minuto 91, cuando el árbitro ya miraba el reloj, apareció Mario Dorgeles. El joven que entró de cambio en el primer tiempo se encontró con un balón en el área y sentenció el 2-1 definitivo, dándole al Braga un tanque de oxígeno puro para viajar a la Selva Negra con la ventaja en el bolsillo.

El próximo jueves 7 de mayo, el Braga tendrá que completar la obra en territorio alemán si quiere mantenerse vivo en el sueño europeo.

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