El evento de artes marciales mixtas se celebrará el viernes 4 de diciembre en el Gimnasio Juan de la Barrera y estará disponible por RÉCORD

BUDO Sento Championship prepara una nueva función con su edición número 38, que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre de 2026 en el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. La cartelera contará con distintos enfrentamientos de artes marciales, entre ellos peleas de BUDO Striking y combates que reunirán a representantes nacionales e internacionales, mismo que se podrá disfrutar desde las pantallas de RÉCORD.

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¿Cuáles son las peleas de BUDO Sento Championship 38?

Uno de los enfrentamientos que destaca en la función será el de Mauricio “El Karajo” Martínez, quien pondrá en juego su campeonato de los 73 kilogramos de BUDO Striking frente a Jesús “Chucky” Rosas. El duelo formará parte de la cartelera estelar de una noche que tendrá diferentes compromisos dentro de la disciplina.

La cartelera de BUDO 38 tendrá como protagonistas a diversos peleadores que buscarán quedarse con la victoria en sus respectivos enfrentamientos antes de cerrar el 2026.

La función no solo contará con los combates de Michel Aceves contra Javier Cedeño y Mauricio “El Karajo” Martínez frente a Jesús “Chucky” Rosas, sino que también Cristhian “Diamante” Jiménez hará lo propio al enfrentar al argentino, Gino Frenquelli, en una oportunidad única para poder progresar en su división.

Budo Sento Championship | X:budo_sento

¿Qué otros combates habrá en BUDO 38?

La cartelera continuará con el enfrentamiento entre Sebastián Rodríguez y Daniel “Nong-D” Ugalde, quienes protagonizarán un combate de BUDO Striking. Finalmente, Erick Barrera se medirá ante Durán como parte de la función.

Patricio “El Karajo” Martínez vs Jesús “Chucky” Rosas

Cristhian “Diamante” Jiménez vs Gino Frenquelli

Sebastián Rodríguez vs Daniel “Nong-D” Ugalde

Erick Barrera vs Durán