Cae Abel ’N’: México lo extradita a Estados Unidos por narcotráfico

La Fiscalía General de la República (FGR) concretó la extradición de Abel “N” a Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal del estado de Oregon por presuntos delitos de asociación delictuosa y contra la salud. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), punto en el que agentes estadounidenses asumieron la custodia del acusado para trasladarlo a territorio norteamericano y continuar con el proceso judicial pendiente.

La acción forma parte de los mecanismos de cooperación internacional que mantienen México y Estados Unidos para combatir delitos transnacionales, particularmente aquellos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Con esta extradición, las autoridades estadounidenses podrán reactivar el procedimiento penal que quedó inconcluso luego de que el acusado incumpliera con una audiencia judicial obligatoria.

La Fiscalía General de la República concretó la extradición de Abel “N” / Magnific

Era buscado por una corte federal de Oregon

De acuerdo con la información difundida por la FGR, Abel “N” era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon, donde enfrentaba cargos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas y asociación criminal.

Las investigaciones señalan que el mexicano se declaró culpable en julio de 2022 de diversos delitos federales. Sin embargo, después de obtener su libertad provisional, no se presentó a una audiencia posterior en la que debía escuchar la sentencia correspondiente, situación que provocó que fuera considerado prófugo por las autoridades estadounidenses.

A partir de ese momento se activaron los procedimientos legales para localizarlo y lograr su captura con fines de extradición.

Era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon / Especial

Fue detenido en Tijuana

Tras recibir la solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República promovió ante un juez federal mexicano una orden de detención con fines de extradición. El mandamiento judicial fue autorizado y posteriormente ejecutado en febrero pasado en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde Abel “N” fue localizado y detenido por autoridades mexicanas.

Luego de su captura, el proceso avanzó conforme a las disposiciones establecidas en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, hasta que el Gobierno mexicano autorizó formalmente su entrega a las autoridades norteamericanas.

Abel "N" era prófugo de la justicia de Estados Unidos y fue capturado en Tijuana / Magnific

Cooperación bilateral contra el crimen organizado

La extradición de Abel “N” se realizó bajo los mecanismos de colaboración contemplados en el Tratado de Extradición vigente entre ambas naciones, instrumento que permite la entrega de personas requeridas por delitos graves cuando existen órdenes judiciales válidas y procedimientos legales cumplidos.