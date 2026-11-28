Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

Los Tuzos no podrán contar con el atacante marroquí para la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las sanciones correspondientes a los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, entre las que destaca la suspensión de Oussama Idrissi, quien no podrá disputar el encuentro entre Chivas y Pachuca en el Estadio Akron.

El atacante marroquí fue protagonista en la victoria de los Tuzos por 2-1 sobre el Rebaño Sagrado en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, después de marcar un doblete, el futbolista recibió la segunda tarjeta amarilla por parte del árbitro Fernando Hernández, situación que desató la polémica al interior del conjunto hidalguense.

¿Cuántos partidos de suspensión recibió Oussama Idrissi?

Pese a la intención de la directiva de Pachuca de apelar la expulsión de su futbolista, la Comisión Disciplinaria determinó castigar a Oussama Idrissi con un partido de suspensión, por lo que el atacante quedó descartado para el compromiso que definirá el boleto a las Semifinales de la Liga MX.

La expulsión del marroquí generó inconformidad entre los integrantes del conjunto hidalguense, particularmente en Rodolfo Pizarro y Carlos Moreno, quienes cuestionaron públicamente el desempeño arbitral tras finalizar el encuentro de Ida.

Jugadores de Chivas reclaman a Idrissi en el partido conta Pachuca | IMAGO 7

De esta manera, Pachuca deberá defender su ventaja en el marcador global sin el autor de sus dos anotaciones en el primer capítulo de la eliminatoria. El encuentro de Vuelta se disputará este domingo 29 de noviembre a las 7:07 PM, tiempo del centro de México, con Daniel Quintero Huitrón como árbitro central.

Rayados también recibe sanciones en la Liguilla del Apertura 2026

Pachuca no fue el único equipo que recibió sanciones después de los primeros compromisos de la Fiesta Grande del futbol mexicano. Monterrey también sufrió consecuencias tras el empate frente al América en el Estadio BBVA, tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

Ricardo Chávez recibió un partido de suspensión después de ser expulsado con tarjeta roja directa durante los primeros minutos del encuentro ante las Águilas, por lo que tampoco estará disponible para el compromiso de Vuelta en el Estadio Banorte.

Árbitro expulsado a Ricardo Chávez en los Cuartos de Final ante América | MEXSPORT