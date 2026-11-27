Benjamín Mora cree que no pesará tanto la baja de Idrissi: "Tenemos de dos a tres opciones para resolver ese problema

Benjamín Mora llega al Estadio Hidalgo para enfrentar a Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2026 | Imago7

El entrenador de los Tuzos lamentó la baja del marroquí, pero considera que hay formas de suplirlo para la visita ante Chivas el domingo

Han sido horas frenéticas para Benjamín Mora, pues desde que venció con Pachuca al líder Chivas, su cara ha aparecido en muchas notas que hablan de lo que ha sido este resultado y, por supuesto, la expulsión de Oussama Idrissi, de quien asegura el entrenador mexicano, la baja no será un factor determinante para el juego de Vuelta.

El 'Malayo' mencionó que su equipo tiene "dos o tres opciones" para relevar al jugador marroquí, aclarando que es un tema que ha dejado atrás para poder enfocarse en lo que será el parado táctico en el Estadio Akron para tratar de rematar la serie ante los Rojiblancos.

No hay tanta preocupación por la baja del héroe de la Ida

En una entrevista exclusiva con RÉCORD durante el programa de Infiltrados, Benjamín Mora respondió a la pregunta que le planteaba el cómo jugará en contra de Chivas en el duelo de Vuelta, pues la baja de Idrissi podría significar una desventaja en el duelo que se jugará en el Estadio Akron.

Nosotros tenemos de dos a tres opciones para poder modificar esa situación con la gente que ha entrado de cambio y que ha sido recurrente. Habrá que ver qué jugador se adapta a la situación para contener el ataque de Chivas como para generar nosotros nuestro ataque

Con esta respuesta, no solo se ha comunicado que Mora ya tiene contemplado quién será el suplente, o al menos elegirá de una baraja más corta de opciones. Además de eso, también se ha dejado claro que el club tuzo analizaba apelar la decisión del 'Curro' Hernández, pero no será así al final de cuentas.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

Benjamín Mora aclara la situación de Oussama Idrissi tras su expulsión

El entrenador mexicano explicó que sus palabras después del encuentro de Ida tenían como objetivo transmitir confianza y tranquilidad a Oussama Idrissi, quien se encontraba afectado anímicamente por la expulsión. Mora reconoció que su declaración pudo interpretarse de otra manera y aceptó que no fue la forma adecuada de expresarse, pues nunca tuvo la intención de minimizar el trabajo de Chivas ni dar por definida la eliminatoria. Además, destacó que el Guadalajara realizó un gran partido y que Pachuca todavía tendrá que afrontar un compromiso complicado en el Estadio Akron.

Por otra parte, el estratega de los Tuzos reiteró su respeto hacia la institución rojiblanca, su presidente Amaury Vergara y el director técnico Gabriel Milito, de quien reconoció el trabajo realizado durante el torneo. Mora también explicó que la expulsión de Idrissi fue una situación que pudo evitarse y asumió su responsabilidad como conductor del grupo. Finalmente, dejó claro que Pachuca deberá encontrar alternativas para cubrir la ausencia del marroquí y realizar un partido inteligente si pretende conservar su ventaja y conseguir el boleto a las Semifinales del Apertura 2026.