La aventura de Oussama Idrissi en los cuartos de final del Apertura 2026 tendrá que esperar, ya que de acuerdo con fuentes cercanas a René Tovar y RÉCORD, Pachuca no presentará una apelación ante la Comisión Disciplinaria para intentar recuperar al atacante marroquí de cara al partido de vuelta contra Chivas.
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Idrissi fue uno de los protagonistas del triunfo 2-1 de los Tuzos en el encuentro de ida, luego de marcar los dos goles que le dieron la vuelta al marcador; sin embargo, su festejo terminó por costarle la expulsión al minuto 90+3, cuando recibió una segunda tarjeta amarilla por realizar gestos considerados provocadores hacia la banca rojiblanca.
¿Qué dice el artículo 8 del reglamento?
El artículo 8 del Reglamento de la Comisión de Apelaciones establece que no procederán recursos contra la primera tarjeta amarilla ni contra sanciones de un partido de suspensión, salvo que exista un error manifiesto juzgado por la Comisión Disciplinaria en primera instancia. También excluye las multas.
En el caso de Idrissi, al tratarse de una expulsión por doble amonestación, la sanción contempla un partido de suspensión.
Un antecedente que ya había vivido Pachuca
No es la primera vez que los Tuzos intentan revisar una expulsión del marroquí. En mayo de 2024, durante el Play-In ante Necaxa, Idrissi recibió una segunda amarilla cuando ya se encontraba en la banca. Pachuca solicitó una investigación, pero la Comisión Disciplinaria declaró improcedente la petición y el jugador cumplió su suspensión.
Además, el atacante volvió a ser expulsado ante América en los cuartos de final del Clausura 2025 y frente a Santos Laguna durante el Apertura 2025.
Una baja sensible para la vuelta
La ausencia de Idrissi representa un problema para Benjamín Mora, pues el atacante fue determinante para conseguir la ventaja en la ida. Pachuca visitará el Estadio Akron el domingo con el 2-1 a favor; Chivas necesita ganar por un gol para igualar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla.