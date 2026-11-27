Idrissi en el juego entre el Atlas y Pachuca | IMAGO7

Los Tuzos no buscarán revertir la segunda tarjeta amarilla del atacante marroquí, quien se perderá el partido de vuelta de los cuartos de final

La aventura de Oussama Idrissi en los cuartos de final del Apertura 2026 tendrá que esperar, ya que de acuerdo con fuentes cercanas a René Tovar y RÉCORD, Pachuca no presentará una apelación ante la Comisión Disciplinaria para intentar recuperar al atacante marroquí de cara al partido de vuelta contra Chivas.

Idrissi fue uno de los protagonistas del triunfo 2-1 de los Tuzos en el encuentro de ida, luego de marcar los dos goles que le dieron la vuelta al marcador; sin embargo, su festejo terminó por costarle la expulsión al minuto 90+3, cuando recibió una segunda tarjeta amarilla por realizar gestos considerados provocadores hacia la banca rojiblanca.

¿Qué dice el artículo 8 del reglamento?

El artículo 8 del Reglamento de la Comisión de Apelaciones establece que no procederán recursos contra la primera tarjeta amarilla ni contra sanciones de un partido de suspensión, salvo que exista un error manifiesto juzgado por la Comisión Disciplinaria en primera instancia. También excluye las multas.

Jugadores de Chivas reclaman a Idrissi en el partido conta Pachuca | IMAGO 7

En el caso de Idrissi, al tratarse de una expulsión por doble amonestación, la sanción contempla un partido de suspensión.

Un antecedente que ya había vivido Pachuca

No es la primera vez que los Tuzos intentan revisar una expulsión del marroquí. En mayo de 2024, durante el Play-In ante Necaxa, Idrissi recibió una segunda amarilla cuando ya se encontraba en la banca. Pachuca solicitó una investigación, pero la Comisión Disciplinaria declaró improcedente la petición y el jugador cumplió su suspensión.

Jugadores de Pachuca reclamando una decisión arbitral en el juego ante Chivas | MEXSPORT

Además, el atacante volvió a ser expulsado ante América en los cuartos de final del Clausura 2025 y frente a Santos Laguna durante el Apertura 2025.

Una baja sensible para la vuelta