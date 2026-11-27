¿Y Efraín Álvarez? Cuestionan a Curro Hernández por no amonestar al jugador de Chivas tras encararse con Idrissi

La expulsión del futbolista de Pachuca abrió el debate sobre el criterio arbitral

El partido de Pachuca vs. Chivas sigue dejando polémicas. Oussama Idrissi se equivocó al responder a las provocaciones de la banca del Rebaño Sagrado y terminó expulsado en el triunfo de los Tuzos por 2-1; la actuación de Fernando 'Curro' Hernández también quedó bajo cuestionamiento por una acción previa protagonizada por Efraín Álvarez.

El mediocampista rojiblanco, quien había salido de cambio al minuto 62, se encontraba en la zona de bancas cuando se produjo el intercambio con el atacante marroquí. En las imágenes difundidas del encuentro se aprecia que Álvarez se acerca y encara primero al jugador de los Tuzos, antes de que Idrissi responda con gestos y palabras.

¿Por qué Curro Hernández no amonestó a Efraín Álvarez?

La discusión se centra en la diferencia de criterio del silbante. Mientras que Idrissi recibió una segunda tarjeta amarilla por sus gestos y provocaciones hacia el banquillo rojiblanco, Efraín Álvarez no fue sancionado por su participación en el altercado.

La cédula arbitral, de acuerdo con reportes posteriores al encuentro, identificó a Álvarez como el destinatario de los gestos de Idrissi. Sin embargo, esto no aclara por sí mismo si el árbitro observó la acción inicial del jugador de Chivas ni qué palabras intercambiaron ambos futbolistas.

El exárbitro Roberto García Orozco respaldó la expulsión del marroquí y señaló que el silbante intentó aplicar un arbitraje preventivo antes de que Idrissi terminara reaccionando. No obstante, la discusión sobre la intervención de Álvarez abre otro cuestionamiento.

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

Idrissi se equivocó, pero el criterio arbitral genera dudas

La reacción del atacante de Pachuca fue evidente y el árbitro consideró que merecía la segunda amonestación. Sin embargo, la polémica no termina con reconocer el error del marroquí, pues también debe analizarse la actuación de los involucrados en el enfrentamiento.

Pachuca terminó con una baja importante para el partido de vuelta ante Chivas, mientras que Álvarez no recibió castigo disciplinario por el altercado. La diferencia en las decisiones de Fernando Hernández dejó el debate abierto sobre el criterio utilizado durante la misma jugada.