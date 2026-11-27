El entrenador de Pachuca ya había dado una declaración con respecto a la tarjeta roja que recibió su jugador al final del partido ante el Rebaño

Pachuca tomó ventaja en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 al vencer a Chivas con dos auténticos golazos de Oussama Idrissi, quien al final del juego se fue expulsado por una doble tarjeta amarilla. Ante esta situación, el entrenador de Tuzos, Benjamín Mora, comentó en conferencia de prensa que esto es algo que les venía bien considerando que podría jugar Semifinales sin problema.

Ya más tranquilo y con una entrevista que entregó para Claro Sports, el apodado 'Malayo' ha salido en defensa de su equipo, pero ha dejado en claro qué quiso hacer o dar a entender con la declaración que emitió acerca de la tarjeta roja.

Mora aclara todo

Acerca de todo lo sucedido en el primer capítulo de la serie entre Tuzos y Chivas, el estratega mexicano habló con respecto a perder a uno de sus mejores futbolistas para el capítulo de Vuelta; sin embargo, también se refirió a una declaración polémica que hizo con respecto a unas hipotéticas Semifinales, donde de momento están ubicados los Tuzos.

En el comentario que hice al final de la conferencia de prensa, yo buscaba transmitir ánimo y confianza a Idrissi porque él se se sentía muy mal y al grupo tras esa expulsión. Entiendo que mis palabras pudieron dar lugar a una interpretación distinta a la que yo pretendía, en ningún momento fue mi intención restar mérito al rival o dar resuelta la Eliminatoria. Quizás no debí decirlo de esa forma, pero fue por otro lado, para tratar de ayudar a mi equipo

Ante todo, Mora ha dejado muy en claro que su intención nunca ha sido ofender ni referirse de mala manera a sus rivales, a quienes ha dicho "respetar demasiado", y pese a haberles ganado, destacó que en su punto de vista, hicieron un gran partido.

¿Qué dijo Mora en conferencia de prensa?

Benjamín Mora se mostró convencido de que Pachuca conseguirá su boleto a las Semifinales del Apertura 2026, luego de la ventaja obtenida frente a Chivas en el partido de Ida de los Cuartos de Final. El estratega de los Tuzos incluso restó dramatismo a la ausencia de Oussama Idrissi para el encuentro de Vuelta, luego de que el atacante fuera expulsado por realizar gestos hacia la banca rojiblanca tras marcar su segundo gol de la noche.

El entrenador sorprendió con su postura sobre la sanción del futbolista neerlandés, pues consideró que su ausencia también podría beneficiarlo de cara a la siguiente ronda. Mora destacó la importancia que ha tenido Idrissi durante sus tres años con el conjunto hidalguense y aseguró que su aportación ha sido fundamental para el equipo. "Nos viene bien para que descanse y esté en las Semifinales", expresó el técnico, quien dejó claro que su confianza está puesta en avanzar de ronda.