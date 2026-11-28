Chivas vs Pachuca tendrá árbitro tapatío para la Vuelta de los Cuartos de Final

Daniel Quintero Huitrón será el encargado de pitar el duelo en el Akron

La Ida de los Cuartos de Final entre Pachuca y Chivas quedó tenso con el arbitraje y una expulsión que ha condicionado a Oussama Idrissi para la Vuelta en el Akron, tras ver la segunda amarilla por su celebración en contra del Guadalajara, y ahora en el segundo capítulo tendrá al tapatío Daniel Quintero Huitrón como central.

De acuerdo con la filtración de David Medrano el central será el designado para llevar a buen puerto el partido a disputarse en Guadalajara, en donde además a recalcado que Adonai Escobedo será el encargado del Cruz Azul vs León.

Daniel Quintero en el partido de la Liga MX entre Cruz Azul vs Xolos | IMAGO7

¿Cómo le fue al Curro Hernández en la Ida?

Nuevamente el arbitraje tuvo su dosis de polémica y decisiones que determinaron un final tenso en el Estadio Hidalgo. Una de las primeras se dio en un tiro de esquina, Pachuca encontró el empate, pero fue invalidado por una falta en ofensiva, poco a poco el encuentro escaló en emociones y puso a ambas escuadras en un estado tenso.

En la parte final, el marroquí anotó (el segundo) desde fuera del área para poner el 2-1 definitivo. No obstante, por un festejo en contra de la banca del Rebaño fue expulsado y se perderá la Vuelta de los Cuartos de Final.

Jugadores de Pachuca reclamando una decisión arbitral en el juego ante Chivas | MEXSPORT

Y es que, tras el festejo del 2-1, al volver hacia el centro del campo, Idrissi clavó la mirada en la banca de Chivas; había un reto que detectó el árbitro: estaban Gabriel Milito y Efraín Álvarez, quien provocó al atacante hasta que el tuzo perdió la cabeza.

El central alcanzó al jugador para pedirle hasta en tres ocasiones que no respondiera, que se fuera, le advirtió, pero el atacante no aguantó, le valió la indicación del árbitro, al que tenía enfrente, mordió el anzuelo y perdió, respondió.

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo terminó el resultado en el Hidalgo?

La Serie entre Chivas y Pachuca quedó abierta luego de culminar en un 2-1, gracias a dos increíbles golazos de Oussama Idrissi. Este resultado todavía no deja sin opciones al Rebaño, pero que le da confianza a los Tuzos para ir a Guadalajara a intentar pasar de ronda.