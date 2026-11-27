¿Se repite la historia con América? Los antecedentes de Guillermo Almada que lo ponen contra las cuerdas

El entrenador azulcrema no ha tenido la mejor de las suertes en los últimos partidos con las Águilas

De tener al América como líder del torneo durante 11 jornadas a acumular seis partidos consecutivos sin ganar y llegar con toda la presión al partido de vuelta de los Cuartos de Final. Guillermo Almada está contra las cuerdas y, aunque un empate le da el pase, una eliminación ante Monterrey representaría un rotundo fracaso para el estratega uruguayo. Sin embargo, no sería el primero en su carrera.

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Almada ha tenido algunos tropiezos importantes. Desde sus eliminaciones increíbles en la Liga MX, con Santos Laguna y Pachuca, hasta su penoso paso por el futbol español, donde fue despedido de un equipo y su descenso con otro.

Guillermo Almada da una indicación de manera airada en el Clásico Capitalino | Imago7

Su primer gran tropiezo en México

Uno de sus primeros grandes tropiezos en México fue en el Apertura 2019. En su segunda temporada con los Guerreros, Almada llevó a su equipo al liderato general, pero en la Liguilla fueron eliminados en los Cuartos de Final por Monterrey, que había clasificado en el octavo lugar. Primero fueron goleados 5-2 en la ida y, solo consiguieron el empate en la vuelta para confirmar el fracaso.

Otro golpe importante ocurrió en el Clausura 2022. A su llegada a Pachuca, el uruguayo los tuvo en lo mas alto de la tabla en la fase regular, pero no pudo coronarse. Los Tuzos llegaron hasta la Final, donde fueron derrotados por Atlas por global de 3-2 pese a jugar la vuelta en casa.

Un año después, en el Clausura 2023, Almada volvió a quedarse corto en la búsqueda del título. Pachuca terminó en el quinto puesto de la clasificación, pero al implementarse el Play-In, jugó una ronda extra ante Santos que terminó 13 de la tabla. En juego único, los Guerreros se llevaron el pase en penaltis.

Guillermo Almada en su paso por Pachuca | Imago7

¿Cómo fue su paso por el futbol Español?

Su aventura por el futbol español fue para el olvido. Entre julio y diciembre de 2025 dirigió al Real Valladolid en Segunda División, al que dejó en el décimo puesto, con 24 puntos después de 18 jornadas. Su salida se produjo luego de querer irse al Real Oviedo, por lo que lo terminaron corriendo.

Sin embargo, su llegada al conjunto asturiano fue aún peor. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, Almada intentó mantener al Real Oviedo en Primera División, pero apenas consiguió cuatro victorias en 21 partidos y terminó dejando el cargo después de descenderlos.