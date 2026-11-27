¡Veiga no olvida al América! El brasileño manda su apoyo desde Brasil previo a la Final de Libertadores

Veiga manda su apoyo desde Brasil previo a la Final de Libertadores | MEXSPORT

Aunque las Águilas decidieron no ejercer su opción de compra y el mediocampista no continuará en Coapa, Raphael Veiga presumió la camiseta azulcrema

Mientras América sufre por la falta de creatividad en el mediocampo, Raphael Veiga les manda su apoyo desde Brasil, donde viajó para rehabilitarse de su lesión en el hombro y donde permanecerá luego de que las Águilas decidieran no ejercer su opción de compra.

Pese a que el futbolista sudamericano no continuará con el conjunto de Coapa, mostró su cariño por el equipo y su respaldo a sus compañeros a través de una historia en redes sociales, en la que aparece utilizando el jersey del América.

“Mañana es el día”, escribió en la publicación, donde también sostiene un banderín de la Copa Libertadores, ya que este sábado Palmeiras disputará la Final del torneo ante Estudiantes de La Plata.

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Una ausencia que se hará sentir en el partido de Vuelta contra Monterrey

De esta forma, mientras en América lo extrañan y su vínculo con el club está cerca de concluir oficialmente, Veiga demostró que sigue pendiente de las Águilas y que estará apoyándolos este sábado.

Los azulcremas enfrentarán a Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final, donde un empate les bastaría para conseguir su boleto a las Semifinales.