¿Cómo le ha ido a Rayados en los últimos años en el Estadio Azteca?

Rayados de Monterrey tras el juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

Monterrey llega con historial parejo en el Coloso de Santa Úrsula para definir ante las Águilas el boleto a Semifinales del Apertura 2026

Rayados buscará hacer valer los antecedentes recientes cuando visite al América en el Estadio Azteca, en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final, donde ambos equipos definirán su boleto a las Semifinales del Apertura 2026.

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En los últimos seis años, Monterrey y las Águilas se han enfrentado en cinco ocasiones en el Coloso de Santa Úrsula, con un balance equilibrado para los regiomontanos.

América vs Rayados en la Jornada 11 del Apertura 2026 | Imago7

En estos cinco encuentros, Rayados registra una victoria, América también consiguió un triunfo, mientras que los otros tres partidos terminaron empatados, por lo que Monterrey buscará apoyarse en estos antecedentes para afrontar una nueva visita a la capital del país en un escenario donde no ha sido superado con frecuencia por los azulcremas.

Además, el Estadio Azteca guarda recuerdos importantes para la institución albiazul, como la Final del Apertura 2019, cuando pese a perder 2-1 en el partido de vuelta ante América, Monterrey consiguió levantar el título tras imponerse en la tanda de penales.

Santiago Bueno rematando de cabeza ante Rayados en Cuartos de Final | MEXSPORT