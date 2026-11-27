Rayados buscará hacer valer los antecedentes recientes cuando visite al América en el Estadio Azteca, en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final, donde ambos equipos definirán su boleto a las Semifinales del Apertura 2026.
Las dos sensibles bajas de Matías Almeyda en Rayados para enfrentar al América
En los últimos seis años, Monterrey y las Águilas se han enfrentado en cinco ocasiones en el Coloso de Santa Úrsula, con un balance equilibrado para los regiomontanos.
En estos cinco encuentros, Rayados registra una victoria, América también consiguió un triunfo, mientras que los otros tres partidos terminaron empatados, por lo que Monterrey buscará apoyarse en estos antecedentes para afrontar una nueva visita a la capital del país en un escenario donde no ha sido superado con frecuencia por los azulcremas.
Además, el Estadio Azteca guarda recuerdos importantes para la institución albiazul, como la Final del Apertura 2019, cuando pese a perder 2-1 en el partido de vuelta ante América, Monterrey consiguió levantar el título tras imponerse en la tanda de penales.
Ahora, los dirigidos por Matías Almeyda intentarán escribir un nuevo capítulo favorable en territorio capitalino y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.