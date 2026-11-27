¡El 'Titán' se queda! El acuerdo de Rayados de Monterrey para renovar a Carlos Salcedo

Carlos Salcedo durante un partido de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

El defensa central llegó al conjunto regiomontano hace casi dos años y continuará por un par de torneos más

Rayados de Monterrey sigue en la pelea por el título de Liga MX en el Apertura 2026, pero también está en la planificación de sus plantilla para próximos torneos. Entre los jugadores que entran en planes es Carlos Salcedo, cuya renovación está en marcha.

De acuerdo con TUDN, antes de iniciar la Liguilla, el 'Titán' firmó su renovación de contrato con la Pandilla. Dicho acuerdo es por año y medio, con los cual Rayados seguirá vinculado con Rayados hasta verano de 2028, y con un aumento salarial considerable.

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Asimismo, el medio mencionado señaló que con este nuevo contrato, Salcedo recibirá algunas bonificaciones por haber firmado la renovación. De igual forma, el acuerdo incluye incentivos por objetivos alcanzados.

¿Cómo le ha ido a Carlos Salcedo con Monterrey?

El defensa central llegó al conjunto regio en el Clausura 2025, pero se lesionó en pretemporada con una rotura de ligamento cruzado. No sumó minutos hasta el final del Apertura 2025 y a partir del Clausura 2026 se ha convertido en un regular en el equipo.

Carlos Salcedo previo a un partido de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

En total, acumula dos mil 314 minutos en 34 partidos disputados, en los cuales tiene solo una asistencia, 11 tarjetas amarillas y tres expulsiones, una por doble amonestación y dos por roja directa. A pesar de su, la afición regia lo ha criticado de forma constante por errores y por su pasado con Tigres.

¿Por qué Salcedo no jugó contra América?

La última expulsión del Titán como jugador de Rayados fue en la Jornada 17 del actual Apertura 2026, ante Pumas. Por ese motivo, el central de 33 años se perdió el partido de ida de los Cuartos de Final contra América; sin embargo, estará para la vuelta el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Azteca.